VOĽBY 2022 v Košickom kraji ONLINE: Napätie sa dá krájať, polícia prijala trestné oznámenie, chýbali lístky!

v Košickom kraji prebiehajú spojené komunálne a župné voľby 2022

voličský záujem je evidentný a na niektorých miestach sa dokonca tvoria rady

polícia prijala trestné oznámenie ohľadom chýbajúcich lístkov, má ísť o prípad z obce Jasov

o vysokom záujme aj v tých vzdialenejších kútoch Slovenska svedčia aj zábery z košického sídliska Luník IX. či z trebišovskej rómskej osady

volebné miestnosti sa zatvárajú o 20.00 h

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Košickom kraji

17:57 Viceprezident Policajného zboru Damián Imre na tlačovej besede potvrdil, že v Jasove zaevidovali chýbajúce hlasovacie lístky. "Vyšetrovateľ prevzal do svojej kompetencie aj volebnú korupciu," informoval.

Galéria fotiek (15) Viceprezident policajného zboru Damián Imre

Zdroj: Ján Zemiar

17:26 V súvislosti s chýbajúcimi hlasovacími lístkami v sobotňajších voľbách prijala polícia trestné oznámenie pre podozrenie trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. Uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. "Preverované to bolo v okrese Košice-okolie," uviedla. Malo sa to stať v obci Jasov. Samotné spojené samosprávne voľby sú podľa jej slov pokojné, doposiaľ nezaznamenali žiadne narušenie verejného poriadku.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj

15:48 V jednom z košických volebných okrskov evidujú potrebu vysvetliť, ako voliť v spojených voľbách najmä u starších voličov. Povedal to Miroslav Perháč, predseda jednej z okrskových volebných komisií v priestoroch základnej školy na Trebišovskej ulici v mestskej časti Západ. "Voľby sú u nás veľmi pokojné, miestami až veľmi nudné, ale asi to je doména nášho okrsku," uviedol s tým, že do vedľajších volebných miestností chodilo viac ľudí. "Vraj to tak bolo aj po minulé roky, takže to nie je prekvapenie," dodal.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/František Iván

15:23 Predseda okresnej volebnej komisie pre miestne samosprávy v Spišskej Novej Vsi Stanislav Lorko dodal, že situáciu boli na mieste skontrolovať a kapacitu problémovej volebnej miestnosti zvýšili. "Zabezpečili sa tam ďalšie dve plenty, aby sa to pohlo. V Bystranoch bol tiež chvíľu nával, ale tam sa to upokojilo. Inak je priebeh volieb v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica pokojný, iné narušenia sme hlásené nemali," dodal.

15:03 V obci Žehra v Spišskonovoveskom okrese sa bude zrejme termín sobotňajších volieb predlžovať. Dôvodom je vysoký záujem miestnych voličov. Potvrdila to zapisovateľka miestnej volebnej komisie Tatiana Brandoburová s tým, že problém majú len v jednom z dvoch volebných okrskov, v ktorom je zapísaných 1100 oprávnených voličov.

14:20 Sobotňajšie spojené voľby prebiehajú v Košiciach zatiaľ bez problémov. Uviedol to zapisovateľ mestskej volebnej komisie Stanislav Takáč s tým, že v niektorých volebných miestnostiach v najväčšej mestskej časti (MČ) Západ pridávali volebné zásteny. "Nemáme vedomosti o tom, že by boli nejaké problémy, robíme aj obchôdzky. Sem-tam sa môže stať, že sa tvoria rady, keď sa voliči zdržia pri vypĺňaní lístkov, ale komisie to vedia aj v súčinnosti s danou mestskou časťou operatívne vyriešiť vytvorením ďalšej volebnej zásteny, čo sa aj udialo," uviedol.

13:31 Značná účasť sprevádza spojené voľby v rómskej osade v Trebišove. "Je veľký záujem voličov. Nie sú žiadne problémy, zatiaľ všetko prebieha pokojne, voliči sú disciplinovaní," uviedol predseda okrskovej volebnej komisie Róbert Mergeš.

13:17 Hlasovalo sa vo veľkom aj na známom košickom sídlisku Luník IX. Pozrite si video.

13:02 Svoj hlas už ráno odovzdal aj Richard Raši z Hlasu-SD. Ten pôsobil kedysi ako primátor mesta Košice.

Dobré ráno, ja som už voliť bol. Prosím, choďte aj vy, pretože rozhodnúť môže aj jeden hlas. Posted by Richard Raši on Friday, October 28, 2022

12:08 Pozrite sa na priebeh volieb v Trebišove.

11:59 Voľby na košickom rómskom sídlisku Luník IX sprevádza zvýšený záujem občanov. Pred miestnym komunitným centrom, kde sú dve volebné miestnosti, sa od rána tvorí rad voličov. Niektorí z nich pritom chcú odvoliť len v komunálnych voľbách, v ktorých si volia aj starostu a poslancov tejto mestskej časti, a o krajské voľby nemajú záujem. "Je to rozhodnutie daného občana. Sú aj takí, ktorí modrú obálku jednoducho nechcú. Občania z Luníka IX sú zvyknutí, že si volia starostu a miestnych poslancov, viac-menej sú voľby županov pre nich, nechcem povedať, že niečo cudzie, ale vzdialené," povedal podpredseda miestnej volebnej komisie Milan Balog.

11:23 Medzitým sa v košickej mestskej časti Sever tvoria aj rady voličov.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/František Iván

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

11:21 Na východe Slovenska v Trebišove sa volilo aj v blízkosti rómskej osady. Hlasovanie prebiehalo na ZŠ Ivana Krasku.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/Roman Hanc

Volebné ráno v Trebišove v rómskej osade





Ďalšie fotky

11:01 Volebnú sobotu si nenechal újsť ani bývalý prezident SR Rudolf Schuster. Ten hlasovacie lístky vhodil do volebnej schránky pre komunálne voľby vo volebnom okrsku v Košiciach v mestskej časti Sever.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/František Iván

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/František Iván

10:31 Pri sobotňajších spojených voľbách v obci Drienovec v okrese Košice-okolie ráno zaevidovali aj rady voličov. Ako povedal predseda miestnej volebnej komisie Peter Lukács, zvládajú to bez problémov. V tejto obci sa po komunálnych voľbách v roku 2018 konali ešte ďalšie dve doplňujúce voľby. Starostu si tu tak od roku 2020 volia tretíkrát. "Voľby zatiaľ prebiehajú bez akýchkoľvek problémov, komplikácií. Ľudia skutočne chodia. Vysvetľujeme im, čo majú robiť, keďže prvýkrát máme na Slovensku spojené voľby. Prichádzajú s tým, že majú vedomosti. Napriek tomu im znova opakujeme, čo majú robiť," povedal Lukács.

9:22 Ako uviedol predseda okresnej volebnej komisie v Rožňave Jozef Pisarčík, volebné miestnosti boli včas otvorené vo všetkých 60 obciach okresu i v mestách Rožňava a Dobšiná. "Máme 87 volebných okrskov a päť špeciálnych volebných komisií," dodal Pisarčík. Doplňujúce voľby sa budú konať v obci Hrhov, o sedem kresiel v obecnom zastupiteľ stve sa totiž aktuálne uchádza len päť kandidátov.

9:12 Na východe sa voľby rozbehli aj v prípade izolovaných osôb s covidom. Členovia špeciálnej volebnej komisie vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami kráčajú so špeciálnymi volebnými schránkami za voličom v izolácii pre Covid-19 do domácnosti v Košiciach v mestskej časti Sever.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR – František Iván

8:10 Hlásenia nezaevidovala ani okresná volebná komisia Košice-okolie. "Všetko je otvorené, začalo sa hlasovať," povedala jej predsedníčka Marcela Havašiová.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR/František Iván

7:53 V Košiciach a ich okolí pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Ppotvrdili to obe okresné volebné komisie. Pokojný začiatok sobotňajších spojených volieb potvrdila aj polícia. "Žiadna okrsková ani miestna volebná komisia nám neoznámili, že by neboli otvorené volebné miestnosti. Máme tak za to, že sú otvorené všetky," povedala predsedníčka okresnej volebnej komisie Košice Štefánia Olšavská.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TASR – František Iván

7:00 Východniari v Košickom kraji začínajú voliť. Brány volebných miestostí spojených volieb 2022 sa začínajú otvárať. V oblasti komunálnej či VÚC politiky sa objavuje viacero kandidátov. Občania si vyberajú najvhodnejších z nich na nasledujúce roky.

6:55 Urobte si kvíz o tom, ako dobre sa vyznáte v komunále a v župách.

6:30 Pozrite si zoznam kandidátov na primátora Košíc a na župana Košického samosprávneho kraja.

6:00 Takto si počínali počas posledných prieskumov primátori v jednotlivých mestách.

Voľby 2022: Volí sa krúžkovaním viacerých čísel kandidátov, v prípade županov len jedného

Kandidátom v sobotných spojených voľbách 2022 budeme odovzdávať hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujeme ich poradové číslo. V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

Obálky budú odlíšené farebne

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Hlas bude platný aj v prípade, ak hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Spojené voľby budú v sobotu (29. 10.). Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.