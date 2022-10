VOĽBY 2022 v Prešovskom kraji ONLINE: Jedna z obcí hlási problém s lístkami, komisia musela zakročiť!

PREŠOV - Tak, ako aj v ostatných častiach Slovenska, ani oblasti Prešovského kraja sa tento rok nevyhnú spojené komunálne a župné voľby 2022. Ich podstatu umocňuje fakt, že sa o kreslo župana či primátora krajského mesta usiluje viacero zvučných mien. To, ako sa im na nasledujúce volebné obdobie podarí osloviť miestnych voličov, sledujeme online.

v Prešovskom kraji sa začali spojené komunálne a župné voľby 2022

na poste primátora Prešova sa chystá jednoznačná zmena, keďže bývalá primátorka Andrea Turčanová (KDH) odmietla opäť kandidovať

v boji o kreslo primátora sa objavujú aj také mená ako Turčanovej predchodca Pavel Hagyiari, František Oľha či Ľuboš Micheľ

o post župana sa pokúša aktuálny líder prešovského VÚC Milan Majerský, Michal Kaliňák, Milan Mazurek či Ján Bync

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Prešovskom kraji

10:04 Vo Vysokých Tatrách v sobotu volia obyvatelia napríklad aj v historickej budove Vily Flóra v Starom Smokovci. Dôvodom je rekonštrukcia priestorov mestského úradu, kde v minulosti okrsok číslo 3. sídlil. Predseda volebného okrsku v Starom Smokovci Jozef Pavlík uviedol, že sa museli prispôsobiť menším priestorom, ktoré vo výstavnej sieni Tatranskej galérie aktuálne majú. "Myslím si, že to zatiaľ zvládame, ľudia chodia voliť priebežne už od rána, dá sa povedať, že odhadom už u nás bolo viac ako 60 ľudí," dodal Pavlík.

9:15 Okresné volebné komisie v Bardejove, Humennom, Stropkove, Svidníku a vo Vranove nad Topľou potvrdili, že boli otvorené všetky volebné miestnosti a nezaznamenali žiadne komplikácie.

9:14 V súvislosti s podozrením s manipuláciou s hlasovacími lístkami, ku ktorej malo dôjsť v obci Chminianske Jakubovany počas týždňa, okresná volebná komisia prijala uznesenie a upravila ich. Jeden z balíčkov bol otvorený. "V záujme transparentnosti a zákonnosti volieb do orgánov samosprávy obcí sme hlasovacie lístky dodatočne upravili tak, aby ich nebolo možné zameniť s hlasovacími lístkami, ktoré mohli byť prípadne odcudzené. Označili sme ich nad rámec zákona. Dnes ráno, dve hodiny pred začiatkom volieb, sme ich doručili na obecný úrad z Okresného úradu v Prešove," doplnila predsedníčka volebnej komisie Monika Platková.

9:09 V obci Chminianske Jakubovany v okrese Prešov pristúpila prešovská okresná volebná komisia k označeniu hlasovacích lístkov nad rámec zákona. Rovnako tam riešila vzdanie sa členstva v okrskovej volebnej komisii jedného z členov. Zvyšné okresné volebné komisie ani polícia nezaznamenali v Prešovskom kraji problémy v súvislosti so spojenými samosprávnymi voľbami. Potvrdila to polícia a jednotlivé okresné volebné komisie.

7:00 Brány volebných miestností v Prešovskom kraji sa otvárajú. Občania si v spojených voľbách 2022 začínajú vyberať vedúce osobnosti do komunálu a do vyšších územných celkov na najbližšie obdobie.

6:30 Pozrite si zoznam kandidátov na primátora Prešova. Súčasne s ním sme uverejnili aj zoznam kandidátov na prešovského župana.

Voľby 2022: Rozhodnúť môže aj počmáraný či inak deformovaný hlasovací lístok

Hlas voliča v sobotných spojených voľbách 2022 bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

"Hlas je neplatný, ak nie je zakrúžkované žiadne meno kandidáta, alebo ak je pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaných viac mien, ako je počet poslancov, ktorý sa má zvoliť do zastupiteľstva. Takisto je neplatný napríklad pri voľbe starostu, ak je zakrúžkovaných viac mien ako jedno. Na ostatné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada," uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

Hlasuje sa krúžkovaním čísla kandidátov

Kandidátom volič odovzdá hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si voliči budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.