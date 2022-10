VOĽBY 2022 v Banskobystrickom kraji ONLINE: Volebné miestnosti sa otvorili, vyzerá to na tesný súboj

BANSKÁ BYSTRICA – V Banskej Bystrici a jej okolí, rovnako ako v iných slovenských mestách či obciach, si dnes obyvatelia v spojených komunálnych a župných voľbách 2022 vyberajú nové vedenie na najbližšie roky. Zatiaľ to vyzerá na tesný súboj. To, ako sa jednotlivým kandidátom podarí osloviť miestnych voličov, sledujeme online.

v Banskobystrickom kraji sa začali spojené komunálne a župné voľby 2022

o primátorskú stoličku chce opäť zabojovať súčasný primátor Ján Nosko, ktorému dávajú prieskumy najväčšie šance

hlavnou súperkou súčasného primátora bude Diana Javorčíková. Kandidujú aj Daniel Karas, Anton Minárik, Peter Podhorský a Jozef Sásik

o post župana sa pokúša aktuálny podpredseda samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Kandiduje tiež Michal Albert, Maroš Čupka, Rudolf Huliak, Marek Kotleba, Adrian Polóny, Jozef Sásik a Miroslav Suja

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Banskobystrickom kraji

7:00 Brány volebných miestností v Banskobystrickom kraji sa otvárajú. Občania si v spojených voľbách 2022 začínajú vyberať vedúce osobnosti do komunálu a do vyšších územných celkov na najbližšie obdobie.

6:50 Ako dobre sa vyznáte v komunále a župách? Urobte si kvíz.

6:40 Zoznam kandidátov na primátora Banskej Bystrice si môžete pozrieť TU.

6:30 V Banskej Bystrici sa o post primátora uchádza šesť kandidátov. Z prieskumu, ktorý realizovala pre SME a TV Markíza agentúra Focus, vyšiel ako víťaz súčasný primátor Ján Nosko, ktorého podporilo 67 percent voličov. Druhú Dianu Javorčákovú by podporilo 25 percent opýtaných. Tretí Daniel Karas má na svojej strane 4,7 percenta voličov, štvrtý Anton Minárik 1,8 percenta. Peter Podhorský a Jozef Sásik dostali menej ako jedno percento.

Voľby 2022: Rozhodnúť môže aj počmáraný či inak deformovaný hlasovací lístok

Hlas voliča v sobotných spojených voľbách 2022 bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

"Hlas je neplatný, ak nie je zakrúžkované žiadne meno kandidáta, alebo ak je pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaných viac mien, ako je počet poslancov, ktorý sa má zvoliť do zastupiteľstva. Takisto je neplatný napríklad pri voľbe starostu, ak je zakrúžkovaných viac mien ako jedno. Na ostatné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada," uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

Hlasuje sa krúžkovaním čísla kandidátov

Kandidátom volič odovzdá hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si voliči budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.