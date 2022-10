VOĽBY 2022 v Banskobystrickom kraji ONLINE: Na Sliači je rušno pre referendum o americkej základni! Podporil ho aj Fico

BANSKÁ BYSTRICA – V Banskej Bystrici a jej okolí, rovnako ako v iných slovenských mestách či obciach, si dnes obyvatelia v spojených komunálnych a župných voľbách 2022 vyberajú nové vedenie na najbližšie roky. Zatiaľ to vyzerá na tesný súboj. To, ako sa jednotlivým kandidátom podarí osloviť miestnych voličov, sledujeme online.

v Banskobystrickom kraji sa začali spojené komunálne a župné voľby 2022

o primátorskú stoličku chce opäť zabojovať súčasný primátor Ján Nosko, ktorému dávajú prieskumy najväčšie šance

hlavnou súperkou súčasného primátora bude Diana Javorčíková. Kandidujú aj Daniel Karas, Anton Minárik, Peter Podhorský a Jozef Sásik

o post župana sa pokúša aktuálny podpredseda samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Kandiduje tiež Michal Albert, Maroš Čupka, Rudolf Huliak, Marek Kotleba, Adrian Polóny, Jozef Sásik a Miroslav Suja

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Banskobystrickom kraji

16:20 Pacienti hospitalizovaní v senior centre a v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici už odovzdali svoj hlas v sobotňajších spojených voľbách do orgánov mestských a obecných samospráv a do vyšších územných celkov. S prenosnou urnou prišli za nimi členovia volebného okrsku číslo jeden na Univerzite Mateja Bela, ktorý patrí medzi väčšie s počtom okolo 1300 oprávnených voličov.

15:55 Odvolené má už aj súčasný primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

15:05 K referendu o americkej základni sa vyjadril aj šéf Smeru Robert Fico. "Želám oragnizátorom referenda v Sliači úspech. Orgranizátori tohto referenda majú viac rozumu a úcty k suverénnemu Slovensku ako celá pomätená vláda," odkázal.

14:50 Účasť na referende o americkej základni v Sliači je vysoká. Zhruba v polovici času, ktorý je určený na konanie referenda, prišli k hlasovacej urne v tamojšej základnej škole vyjadriť svoj postoj už stovky obyvateľov tohto kúpeľného mestečka. "Záujem je taký veľký, že sme museli požiadať o ďalšiu urnu na vhadzovanie obálok," uviedla zapisovateľka tejto komisie Janka Mašlejová. V listinách s menami obyvateľov mesta, ktorí patria do tohto obvodu, je viac ako 2000 mien.

14:28 Sobotnými samosprávnymi voľbami i blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých ľudia žijú a hovoria aj pred kvetinárstvom v obci Kriváň v Detvianskom okrese. Parkovisko bolo v sobotu napoludnie zaplnené autami s rôznymi evidenčnými značkami. Okrem kupovania živých kvetov a sviečok na hroby sa však návštevníci rozprávali aj o voľbách.

Niektorí z nich sa voliť nechystajú, ďalší by zas aj chceli, na rad sa však ešte nedostali. Ako TASR povedal Ján zo Zvolena, pred volebnou miestnosťou na zvolenskom sídlisku Západ bol ráno dlhý rad. Podľa neho sa tvoril pre spojené voľby a voliči tak pri krúžkovaní kandidátov trávili viac času. Dodal, že do volebnej miestnosti sa tak vráti neskôr.

S kvetmi pre zosnulých vyšiel z kvetinárstva aj Vojtech z Detvy, ktorý sa na cintorín chystá v nedeľu. Poznamenal, že voliť v sobotu nejde, pretože nemá kedy. Podľa neho budú zvolení tí istí kandidáti, ktorí sú v súčasnosti, a je s nimi spokojný.

14:20 Obec Čierny Balog v okrese Brezno s vyše 5000 obyvateľmi bude mať po 16 rokoch nového starostu. V najväčšej obci BBSK si obyvatelia nové vedenie vyberajú spomedzi pätice kandidátov.

V Čiernom Balogu je pre spojené komunálne voľby vytvorených päť volebných okrskov. Ľudia volia na obecnom úrade, na základnej škole v miestnej časti Jánošovka a v materských školách v miestnych častiach Krám a Dobroč. O kreslo v 13-člennom obecnom zastupiteľstve sa uchádza 18 kandidátov.

"Volebná miestnosť bola otvorená o 7.00 h, 7.01 h sme mali prvého voliča. Priebeh volieb je pokojný, účasť sa mi doposiaľ zdá trochu nižšia ako v roku 2018," uviedol pre TASR predseda okrskovej volebnej komisie zriadenej na obecnom úrade Peter Ambros.

V najväčšej obci BBSK sa doterajší starosta František Budovec rozhodol po štyroch funkčných obdobiach viac nekandidovať. "Už aj pred štyrmi rokmi som zvažoval, či ešte pokračovať. Vtedy boli rozrobené nejaké projekty, hlavne kanalizácia bola tesne po dokončení a bolo to treba ešte celé dotiahnuť," uviedol pre TASR Budovec s tým, že po 16 rokoch vo funkcii sa cítil vyčerpaný a rozhodol sa vrátiť k svojej pôvodnej profesii.

Od nového vedenia očakávajú obyvatelia Čierneho Balogu najmä nový impulz či viac energie. "Myslím si, že už to bolo skôr jednotvárne. Nemyslím si, že pán starosta viedol obec zle, ale už to chce nejaký nový impulz. Možno to už aj on tak cítil, že táto obec potrebuje zmenu," povedal pre TASR obyvateľ obce Matúš Vozár.

14:15 Spojené voľby do orgánov mestských a obecných samospráv a do vyšších územných celkov v jednom z volebných okrskov v Detve sú pokojné a bez incidentov. Pre TASR to v sobotu uviedol predseda volebnej komisie Igor Závodný.

Pripomenul, že podľa jeho odhadov bolo v Základnej škole na ulici Obrancov mieru v Detve voliť približne 20 percent voličov. Všetko je podľa neho v poriadku a so žiadnym problémom sa nestretli. Veľké skupiny voličov pred volebnými miestnosťami podľa jeho slov zatiaľ nie sú. "Na hroboch sa pália sviečky a chodí sa po cintorínoch, je teda otázne, či sa skôr vyberú tam alebo voliť," zhrnul.

12:50 Nezávislý kandidát na primátora Anton Minárik už volil.

12:40 Kandidát na primátora Daniel Karas má odvolené, informuje na svojej FB stránke.

12:29 V Brezne otvorili volebné miestnosti o 7.00 h bez problémov vo všetkých 22 okrskoch. Obyvatelia mesta volia v priestoroch základných či materských škôl i na stredných školách. Volebné okrsky sú zriadené aj na zimnom štadióne, v pohostinstve či v hoteli.

12:25 Kandidát na poslanca BBSK Roman Malatinec, HLAS - sociálna demokracia, volil v KD Korytárky.

11:35 V obci Michalková volia len do VÚC, z 38 voličov prišli zatiaľ traja. Je to jedna z mála obcí na Slovensku, kde sa pre nezáujem kandidovať na starostu a poslancov konajú iba voľby do vyššieho územného celku. "Doposiaľ prišli traja, ktorí ale spojili návštevu volebnej miestnosti s návštevou blízkeho cintorína. Predpokladám, že voliť ešte prídu práve takí, ktorí pôjdu sem neďaleko, na hroby svojich blízkych," povedal TASR predseda okrskovej volebnej komisie Michal Hričina.

11:25 Predseda strany HLAS – sociálna demokracia Peter Pellegrini odvolil na ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici.

9:48 Voľby do orgánov mestských a obecných samospráv a do vyšších územných celkov sú v okrese Banská Bystrica zatiaľ bez problémov. V Banskobystrickom okrese sa volí v 41 obciach a jednom meste v 131 okrskoch. Z toho najviac, 77, je v meste Banská Bystrica. "Všetko je v poriadku, nevyskytli sa žiadne komplikácie alebo neprístojnosti. Volebné miestnosti boli otvorené načas o 7.00 h, nikde sa ich otvorenie nemuselo posúvať," uviedol Ivo Novák, predseda okresnej volebnej komisie pre TASR.

9:41 Spojené voľby sú v Sliači v okrese Zvolen spojené aj s referendom. Obyvatelia sa majú možnosť vyjadriť k tomu, či sú za umiestnenie americkej vojenskej základne v areáli letiska. Ako sa uvádza na stránke mesta, hlasuje sa o otázke "Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí?" Na Sliači sa k tejto otázke vyjadrujú občania v troch okrskoch. Obyvatelia s trvalým pobytom v časti Hájniky majú volebný okrsok v obradnej sieni mestského úradu, obyvatelia z časti Sampor môžu využiť okrsok zriadený v tamojšej požiarnej zbrojnici a obyvatelia časti Rybáre a tí, ktorí majú trvalé bydlisko v kúpeľoch a pod kúpeľmi, sa v referende môžu vyjadriť v Základnej škole A. Sládkoviča.

9:30 Spojené voľby v okresoch Rimavská Sobota a Revúca má na starosti okresná volebná komisia v Rimavskej Sobote. Ako pre TASR uviedla predsedníčka komisie Karina Rosiarová, v oboch okresoch boli volebné miestnosti otvorené včas a bez problémov. V okrese Rimavská Sobota je v 104 obciach a mestách Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec vytvorených 151 volebných okrskov. V okrese Revúca s 39 obcami a mestami Revúca, Jelšava a Tornaľa ich je 66. Doplňujúce voľby na Gemeri sa budú musieť konať aj v obci Petrovce v okrese Rimavská Sobota. Do obecného zastupiteľstva, ktoré má mať päť členov, kandidujú len traja uchádzači.

9:01 V okresoch Lučenec a Poltár sa voľby začali bez problémov. Volebné miestnosti boli otvorené vo všetkých 57 obciach okresu Lučenec a 22 obciach okresu Poltár.

"Všetky miestnosti boli otvorené včas. Pre okres Lučenec je vytvorených 98 volebných okrskov, pre okres Poltár 37 okrskov," uviedla predsedníčka okresnej volebnej komisie v Lučenci Zuzana Lengyelová, ktorá má na starosti aj voľby v okrese Poltár.

8:25 vo všetkých obvodoch spadajúcich pod okres Veľký Krtíš, uviedol predseda okresnej volebnej komisie vo Veľkom Krtíši Jaroslav Filip. Pripomenul, že pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Podľa komisie má Veľkokrtíšsky okres 84 okrskov. Špeciálny spôsob hlasovania určený pre osoby s ochorením COVID-19 si v stanovenej lehote nahlásilo 31 voličov. S urnou určenou na tento spôsob hlasovania pôjdu za nimi členovia volebných tímov, ktoré sú na to určené.

7:50 Voľby sa načas začali vo všetkých 169 okrskoch obvodov Zvolen, Detva a Krupina, spadajúcich pod okres Zvolen. "V okrsku Lešť volia vojaci iba kandidátov do samosprávneho kraja podobne ako v obci Michalková v okrese Zvolen, kde sa komunálne voľby pre nezáujem občanov kandidovať na posty starostu a poslancov nekonajú," informovala vedúca organizačnej skupiny pre voľby Okresného úradu vo Zvolene Alena Filová.

Špeciálny spôsob hlasovania určený pre osoby s ochorením COVID-19 si v týchto troch obvodoch v stanovenej lehote nahlásilo 42 voličov. S urnou určenou na tento spôsob hlasovania pôjdu za nimi členovia volebných tímov zo siedmich okrskov na to určených.

7:30 Voliť v jesenných komunálnych voľbách sa v sobotu chystajú aj obyvatelia domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

V domove dôchodcov (DD) a domove sociálnych služieb (DSS) v Hriňovej v Detvianskom okrese má záujem o voľby do prenosnej urny priamo v zariadení 11 klientov. Potvrdila to hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že niektorí pôjdu voliť aj mimo zariadenia. "Časť z nich s príbuznými, sebestační klienti pôjdu voliť sami," zhrnula. Podľa nej presný počet seniorov, ktorí pre voľby opustia počas soboty zariadenie, sa určiť nedá. "Ľudia sa však o voľby aktívne zaujímajú, sledujú televíziu, počúvajú rozhovory v rozhlase a aj medzi sebou o voľbách diskutujú," priblížila.

Ako ďalej informovala, do prenosnej urny priamo v zariadení DD a DSS Terany v Krupinskom okrese má záujem voliť päť klientov. "Pre voľby vycestuje zo zariadenia do miesta svojho trvalého bydliska predbežne osem ľudí," uzavrela.

7:00 Brány volebných miestností v Banskobystrickom kraji sa otvárajú. Občania si v spojených voľbách 2022 začínajú vyberať vedúce osobnosti do komunálu a do vyšších územných celkov na najbližšie obdobie.

6:50 Ako dobre sa vyznáte v komunále a župách? Urobte si kvíz.

6:40 Zoznam kandidátov na primátora Banskej Bystrice si môžete pozrieť TU.

6:30 V Banskej Bystrici sa o post primátora uchádza šesť kandidátov. Z prieskumu, ktorý realizovala pre SME a TV Markíza agentúra Focus, vyšiel ako víťaz súčasný primátor Ján Nosko, ktorého podporilo 67 percent voličov. Druhú Dianu Javorčákovú by podporilo 25 percent opýtaných. Tretí Daniel Karas má na svojej strane 4,7 percenta voličov, štvrtý Anton Minárik 1,8 percenta. Peter Podhorský a Jozef Sásik dostali menej ako jedno percento.

Hlas voliča v sobotných spojených voľbách 2022 bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

"Hlas je neplatný, ak nie je zakrúžkované žiadne meno kandidáta, alebo ak je pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaných viac mien, ako je počet poslancov, ktorý sa má zvoliť do zastupiteľstva. Takisto je neplatný napríklad pri voľbe starostu, ak je zakrúžkovaných viac mien ako jedno. Na ostatné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada," uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

Hlasuje sa krúžkovaním čísla kandidátov

Kandidátom volič odovzdá hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si voliči budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.