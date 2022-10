VOĽBY 2022 v Žilinskom kraji ONLINE: V Dolnom Kubíne sa dá odvoliť aj na železničnej zastávke

ŽILINA – Vo všetkých slovenských mestách a obciach sa dnes konajú spojené komunálne a župné voľby 2022 a ani Žilina a jej okolie v tomto nie je žiadnou výnimkou. O zvolanie do funkcie sa tam uchádza hneď niekoľko zaujímavých kandidátov. To, ako si voliči medzi nimi nakoniec vyberú, sledujeme online.

v Žilinskom kraji sa začali spojené komunálne a župné voľby 2022

o primátorskú stoličku chce opäť zabojovať súčasný primátor Peter Fiabáne, ktorému dávajú prieskumy najväčšie šance

Súpermi súčasného primátora budú Patrik Groma, Peter Cibulka, Pavol Slota, Ján Rzeszoto, Silvia Bakkery, Timotej Bernhauser a Daniela Zemanová

o post župana sa pokúša aktuálna predsedníčka kraja Erika Jurinová. Okrem nej kandiduje tiež Katarína Boková, Igor Choma, František Drozd, Igor Janckulík, Marián Murín, Peter Slyško a Andrea Starinská

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Žilinskom kraji

18:17 Pavol Slota, kandidát na primátora Žiliny má už odvolené.

17:35 Erika Jurinová má odvolené.

✌️MÁME TO ZA SEBOU A VY? Popolievané muškáty, sobotný nákup, navštívený cintorín, vypraté prádlo, trošku upratané a ... ODVOLENÉ. NENECHAJTE ZA VÁS ROZHODNÚŤ INÝCH ❤ Posted by Erika Jurinová on Saturday, October 29, 2022

15:16 Obyvatelia dolnokubínskej mestskej časti Malý Bysterec môžu v sobotu odvoliť v tamojšej železničnej zastávke. Volebnú miestnosť tam presunuli z bytového družstva, kde bola po minulé roky. Jedným z dôvodov je bezbariérový prístup. Pre TASR to uviedol predseda okrskovej volebnej komisie v Malom Bysterci Rastislav Zahradník.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR - Miroslava Mlynárová

"V predošlých priestoroch boli schody, tu je to bezbariérové, čo je veľká výhoda. Okrem toho tam boli stiesnené podmienky. Táto miestnosť je priestrannejšia. Aj pre voličov to znamená prípadné príjemnejšie čakanie," skonštatoval predseda komisie. Pre ľahšiu orientáciu vo volebných okrskoch a kandidátoch pripravilo mesto pre obyvateľov aj informačnú grafiku. Volebná účasť v Malom Bysterci je podľa Zahradníka zatiaľ nadštandardne dobrá. "Ľudia chodia priebežne, zrána to bolo menej, okolo 8.00 h sa to rozbehlo," zhodnotil.

14:43 Obyvateľka Varína Lenka Záteková odovzdala svoj hlas vo voľbách i v referende. "Keď má niekto záujem, aby sa k tomu občania vyjadrili, tak by sme sa mali o tom rozprávať. A mali by sme vyjadriť názor, je to naše demokratické právo," skonštatovala. Popro voľbách tu ľudia hlasujú aj v miestnom referende o premenovaní Ulice Dr. Jozefa Tisu.

OD SKORÉHO RÁNA DOHLIADAME NA POKOJNÝ PRIEBEH SPOJENÝCH VOLIEB Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Saturday, October 29, 2022

13:03 Kandidát na žilinského župana Peter Slyško, HLAS - sociálna demokracia má odvolené.

PRIATELIA S RODINKOU ODVOLENÉ 👍 Toto je konkrétny krok, ktorý môže urobiť každý z nás. Štyri minúty na ďalšie štyri... Posted by Peter Slysko on Saturday, October 29, 2022

12:55 V Ratkove v okrese Martin si obyvatelia vyberajú iba krajských poslancov a predsedu Žilinského samosprávneho kraja. O post starostu a piatich poslancov obecného zastupiteľstva sa nikto neuchádza. Do volebnej miestnosti v obecnom úrade prichádzali dopoludnia voliči iba sporadicky. "Keďže nie sú komunálne voľby, tak asi bude u nás nižšia účasť," konštatuje zapisovateľka miestnej volebnej komisie Jana Kišová.

Galéria fotiek (5) V obci Ratkovo sa volia len župné voľby, pretože obec nemá kandidáta na starostu.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

11:50 Obyvatelia Moškovca si vyberajú len obecných a krajských poslancov a predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Nenašiel sa tam totiž nikto, kto by chcel zastávať funkciu starostu. "Starosta je určite potrebný, nevýhodou je, že je to maličká obec, z tých pár ľudí väčšina mladých robí. Nikto sa nechce venovať obci, problém je aj po platovej stránke. Je veľmi málo peňazí, nie je odkiaľ ich zohnať," načrtla pre TASR členka miestnej volebnej komisie Vlasta Michalková. Obec má podľa nej veľa kompetencií, no peniaze na ich riešenie nie sú. Do Moškovca, ktorý sa nachádza na hlavnom ťahu na Martin, sa nedávno prisťahovali noví obyvatelia. Michalková dúfa, že sa možno niekto z mladých nájde, kto obec prevezme.

11:23 Kandidát na župana Igor Choma už navštívil volebnú miestnosť.

➡️ Volebné ráno v 👉 našej rodine ✅ Dnes sme spolu s manželkou Dankou a dcérou Aničkou boli voliť. Pretože každý hlas sa... Posted by Igor Choma on Saturday, October 29, 2022

11:15 Súčasný primátor Peter Fiabáne má už odvolené, uviedol na svojej FB stránke.

Fiabánovci majú odvolené. 👍 Nezabudnite, volebné miestnosti sa dnes zatvárajú o 20:00. 😉 Posted by Peter Fiabáne - Váš primátor on Saturday, October 29, 2022

7:25 V obci Varín v okrese Žilina sa okrem komunálnych a krajských volieb koná aj miestne referendum o premenovaní Ulice Dr. Jozefa Tisu. Podnet na jeho konanie podalo desať poslancov obecného zastupiteľstva. Obyvatelia môžu počas referenda hlasovať v troch okrskoch od 7.00 do 22.00 h. Na referendovú otázku - "Súhlasíte s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu?" môžu na hlasovacom lístku označiť odpoveď áno alebo nie. Prokurátor Generálnej prokuratúry SR podal v septembri žalobu na žilinský krajský súd pre názov Ulice Dr. Jozefa Tisu v obci Varín. Urobil tak po tom, ako obecné zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora, ktorý navrhol zrušiť alebo zmeniť názov ulice pomenovanej po prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky.

7:00 Brány volebných miestností v Žilinskom kraji sa otvárajú. Občania si v spojených voľbách 2022 začínajú vyberať vedúce osobnosti do komunálu a do vyšších územných celkov na najbližšie obdobie.

6:50 Ako dobre sa vyznáte v komunále a župách? Urobte si kvíz.

6:40 Zoznam kandidátov na primátora Žiliny si môžete pozrieť TU.

6:30 Podľa posledného prieskumu, ktorý agentúra Focus robila pre SME a TV Markíza sa k zmene v primátorskom kresle v Žiline nepríde. Až 44 percent voličov podľa neho plánuje voliť súčasného primátora Petra Fiabáne. Za ním so ziskom 20 percent skončil mestský poslanec patrik Groma. Tretí je podľa prieskumu Peter Cibulka, štvrtý Štefan Zelník a piaty syn expolitika Jána Slotu, Pavol. Zvyšní kandidáti - Silvia Bakkery, Ján Rzeszoto, Timotej Bernhauser, Daniela Zemanová - získali menej ako tri percentá.

Voľby 2022: Rozhodnúť môže aj počmáraný či inak deformovaný hlasovací lístok

Hlas voliča v sobotných spojených voľbách 2022 bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

"Hlas je neplatný, ak nie je zakrúžkované žiadne meno kandidáta, alebo ak je pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaných viac mien, ako je počet poslancov, ktorý sa má zvoliť do zastupiteľstva. Takisto je neplatný napríklad pri voľbe starostu, ak je zakrúžkovaných viac mien ako jedno. Na ostatné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada," uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

Hlasuje sa krúžkovaním čísla kandidátov

Kandidátom volič odovzdá hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si voliči budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.