VOĽBY 2022 v Nitrianskom kraji ONLINE: Kupovanie voličov aj zvýhodňovanie kandidáta! Zapojila sa NAKA

v Nitrianskom sa začali spojené komunálne a župné voľby 2022

na post primátora Nitry kandidujú súčasný primátor Marek Hattas, prednosta Mestského úradu v Trnave Igor Kršiak, Štefan Štefek, kandidát Republiky Dalimír Solčanský, mestský poslanec Pavol Obertáš aj šofér Erik Blaško.

o post župana zabojujú Martin Kusenda, Martina Holečková, Branislav Becík, Milan Belica, Milan Španír, Tibor Csenger, Artur Bekmatov, Lukáš Kyselica, Renáta Kolenčíková a Peter Pukan

v najväčšom okrsku je evidovaných 2523 oprávnených voličov

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Nitrianskom kraji

13:38 Levická polícia prešetruje údajné zvýhodňovanie jedného z kandidátov na starostu v obci Hontianske Trsťany v okrese Levice. Prípad ohlásila jeho protikandidátka. Podľa nej je v blízkosti volebnej miestnosti vyvesený vzor, ako voliť, ktorý zvýhodňuje konkrétnu osobu. Policajná hliadka vec preverila a polícia ju rieši ako priestupok proti poriadku v správe, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.

12:15 Mesto Nitra prosí voličov o trpezlivosť. Volebné miestnosti sa rýchlo plnia a niekde sa tvoria rady. "Mesto Nitra sa snaží v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety občanom, ktorí sa rozhodli volieb zúčastniť. Využili sme maximálne kapacity pri zrieďovaní volebných okrskov a miestností. Na miestach, kde evidujeme výnimočný nápor voličov, priebežne pridávame plenty, aby sme voľbu umožnili viacerým občanom naraz a pri radoch pred volebnými miestnosťami umiestňujeme stoličky," napísali na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (9) Voľby Nitra

Zdroj: FB/Nitra

12:03 V obci Čab v Nitrianskom okrese sa podľa zoznamu zaregistrovaných kandidátov uchádza o posty v sedemčelnom obecnom zastupiteľstve šesť ľudí. V Chrabranoch v Topoľčianskom okrese má obecné zastupiteľstvo sedem poslancov, no zaregistrovaní kandidáti sú iba dvaja. Aj o post starostu obce sa uchádza jediný kandidát. V tomto okrese je podobná situácia tiež v obci Lužany. O posty v päťčlennom obecnom zastupiteľstve sa uchádzajú traja registrovaní kandidáti. Záujem stať sa starostom má tiež jediný kandidát.

12:01 V troch obciach Nitrianskeho kraja sa o priazeň voličov uchádza menej kandidátov, než je stanovený počet členov obecného zastupiteľstva. Zaregistrovaní kandidáti si tak môžu byť istí svojím zvolením.

11:59 V obci Domadice v Levickom okrese sa zasa nenašiel nikto, kto by mal záujem stať sa starostom. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR, voliči si tam preto budú vo voľbách vyberať iba poslancov do obecného zastupiteľstva.

11:23 V obci Iža v okrese Komárno prišli odvoliť aj členovia folklórneho súboru.

Galéria fotiek (9) Iža, Komárno

Zdroj: TASR

11:12 Voľby v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) prebiehajú pokojne a bez problémov. Pre TASR to povedal predseda volebnej komisie NSK Tibor Ujlacký. Ako uviedol, volebné miestnosti sa vo všetkých volebných obvodoch v kraji otvorili načas a bez komplikácií. "Momentálne je na výjazde kontrolná skupina, zatiaľ nám jej členovia nehlásili žiadne komplikácie či incidenty," doplnil Ujlacký. Voliči v NSK si vo voľbách do krajskej samosprávy vyberajú v ôsmich volebných obvodoch spomedzi 393 kandidátov.

11:10 Prvý volebný škandál? Podľa televízie Markíza polícia v obci Šalov v okrese Levice preveruje kupovanie hlasov. Prípadom sa má zaoberať NAKA. Televízia tvrdí, že podľa oznamovateľky asi 10 až 12 ľudí, ktorí tvrdili, že nevedia písať ani čítať volili v sprievode istej osoby vopred dohodnutého kandidáta za finančnú odmenu 50 eur plus darček. Všetko má byť zaznamenané na kamerovom zázname.

10:27 Rady sa tvoria aj pred volebnou miestnosťou v obci Iža v okrese Komárno.

Galéria fotiek (9) Voľby Komárno

Zdroj: TASR

9:36 Priebeh volieb v Nitre je doteraz bezproblémový. Potvrdil to hovorca mesta Tomáš Holúbek. Spojené voľby sa v Nitre konajú celkovo v 71 okrskoch. Okrsky sú zriadené na obvyklých miestach, o ktorých boli obyvatelia informovaní oznamom o voľbách doručeným do schránok. Ide prevažne o budovy základných škôl, kultúrnych domov, centier voľného času, ale napríklad aj o priestory inšpektorátu práce. V najväčšom okrsku je evidovaných 2523 voličov, v najmenšom je zapísaných 413 voličov. V Nitre je zapísaných celkovo 66.693 oprávnených voličov vrátane 4136 prvovoličov. Špeciálnu komisiu, ktorá navštívi pacientov s ochorením COVID-19 v domácej izolácii s prenosnou urnou, si vyžiadalo deväť ľudí.

8:30 Pred niektorými volebnými miestnosťami sa vytvárajú dlhé rady. Tam, kde to priestor umožňuje, pridali plenty navyše.

Začali sa historický prvé spojené komunálne a župné voľby

8:00 V týchto voľbách sa vytvárajú aj špeciálne volebné komisie. Tie navštívia s urnami covidových pacientov. Podľa My regióny v Nitre prejavili záujem deviati.

7:30 V Nitre sa začali voľby načas. Otvorili 71 volebných okrskov, mesto pripomína, že brány sa zatvárajú o 20:00. V spojených voľbách si volíme primátora mesta, župana, poslancov mestského a krajského zastupiteľstva. Do volebnej komisie odporúčajú vstupovať s nasadením rúškom alebo respirátorom.

Galéria fotiek (9) Voľby Nitra

Zdroj: TASR Galéria fotiek (9) Voľby Nitra

Zdroj: TASR Galéria fotiek (9) Voľby Nitra

Zdroj: TASR

7:00 Brány volebných miestostí spojených volieb 2022 sa začínajú otvárať. V oblasti komunálnej či VÚC politiky sa objavuje viacero kandidátov. Občania si vyberajú najvhodnejších z nich na nasledujúce roky.

6:55 Urobte si kvíz o tom, ako dobre sa vyznáte v komunále a v župách

6:30 Pozrite si zoznam kandidátov na primátora Nitry a na župana Nitrianskeho samosprávneho kraja

Voľby 2022: Volí sa krúžkovaním viacerých čísel kandidátov, v prípade županov len jedného

Kandidátom v sobotných spojených voľbách 2022 budeme odovzdávať hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujeme ich poradové číslo. V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

Obálky budú odlíšené farebne

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Hlas bude platný aj v prípade, ak hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Spojené voľby budú v sobotu (29. 10.). Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.