VOĽBY 2022 v Trenčianskom kraji ONLINE: O post primátora zabojujú dvaja kandidáti!

v Trenčianskom kraji sa začali spojené komunálne a župné voľby 2022

na post primátora Trenčína kandidujú Richard Rybníček a Miloš Mičega.

o post župana zabojujú Jaroslav Baška, Marian Kňažko, Anton Kysel, Miroslav Magdech, Peter Máťoš a Adrian Mikuš

Rybníčke kandiduje štvrtýkrát, Mičega to skúšal dvakrát

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Trenčianskom kraji

7:00 Brány volebných miestostí spojených volieb 2022 sa začínajú otvárať. V oblasti komunálnej či VÚC politiky sa objavuje viacero kandidátov. Občania si vyberajú najvhodnejších z nich na nasledujúce roky.

6:30 Pozrite si zoznam kandidátov na primátora Trenčína a na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Voľby 2022: Volí sa krúžkovaním viacerých čísel kandidátov, v prípade županov len jedného

Kandidátom v sobotných spojených voľbách 2022 budeme odovzdávať hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujeme ich poradové číslo. V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

Obálky budú odlíšené farebne

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Hlas bude platný aj v prípade, ak hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Spojené voľby budú v sobotu (29. 10.). Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.