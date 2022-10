VOĽBY 2022 v Trenčianskom kraji ONLINE: A je to jasné! Baška obhájil svoj post s jasným náskokom

v Trenčianskom kraji sa začali spojené komunálne a župné voľby 2022

na post primátora Trenčína kandidujú Richard Rybníček a Miloš Mičega.

o post župana zabojujú Jaroslav Baška, Marian Kňažko, Anton Kysel, Miroslav Magdech, Peter Máťoš a Adrian Mikuš

Rybníčke kandiduje štvrtýkrát, Mičega to skúšal dvakrát

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Výsledky môžete sledovať na tomto linku.

7:50 Novozvolený primátor Trenčína Richard Rybníček (nezávislý) bude robiť všetko pre to, aby presvedčil všetkých obyvateľov, že voľba neho je pre mesto správna. Úspešný je podľa svojich slov vďaka Trenčanom. Povedal to v nedeľu ráno v Trenčíne. "Je to štvrtýkrát po sebe viac ako 70 percent. Je to obrovská sila, aj keď bola menšia účasť. Budem osobne robiť všetko pre to, aby som presvedčil všetkých obyvateľov mesta, že táto voľba je pre toto mesto správna, že je to o nás všetkých," skonštatoval.

Zároveň avizoval, že Trenčanov a samosprávu čakajú spoločné výzvy vrátane rekonštrukcie starého cestného mosta, rekonštrukcie autobusovej a železničnej stanice i projektu Európskeho hlavného mesta kultúry. Takisto vyzdvihol, že sa do mestského zastupiteľstva dostala "drvivá väčšina dobrých a slušných ľudí", čo je podľa neho pekný základ pre spoluprácu a vládnutie. Staronový primátor sa poďakoval voličom, ktorých podporu si podľa svojich slov váži. Kampaň označil za dosť drsnú, pričom v istých chvíľach podľa neho prekračovala všetky hranice.



3:43 Primátorom Trenčína bude naďalej R. Rybníček. V sobotňajších voľbách získal 72,94 % hlasov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.

0:14 Spočítaných je vyše 97 percent hlasov. V týchto chvíľach je jasné, že Jaroslav Baška obhájil svoj post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja s výrazným náskokom.

Zdroj: Topky.sk

Zdroj: Topky.sk

22:44 Zdá sa, že Jaroslav Baška má víťazstvo vo vrecku. V Trenčianskom samosprávnom kraji po sčítaní takmer 55 % hlasov jasne vedie.

Zdroj: Topky.sk

20:45 Začalo sa s počítaním hlasov. V Trenčianskom samosprávnom kraji po spočítaní viac ako 15 % okrskov vedie Jaroslav Baška (73,64 %) pred Petrom Máťošom (11,37 %). Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

Zdroj: ŠÚ SR

15:27 Obyvatelia Ciglianskej cesty a okolitých ulíc s individuálnou výstavbou v Prievidzi môžu po prvý raz v sobotných spojených voľbách využiť nový okrsok, ktorý mesto zriadilo v priestoroch jedného z bytov na Ciglianskej ceste. Volebná miestnosť v lokalite so sociálne slabšími obyvateľmi pravdepodobne prispeje podľa odhadu okrskovej komisie i k vyššej volebnej účasti. K voľbám do nového okrsku prišla popoludní i Lenka, o tom, koho bude voliť, už bola podľa svojich slov rozhodnutá. Volička víta i možnosť, že nemusela merať cestu na Rastislavovu ulicu, kde mala predtým okrsok. "Určite je to lepšie," podotkla.

14:00 Polícia v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zatiaľ neeviduje žiadne narušenie priebehu volieb ani žiadne incidenty. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Narušenie spojených volieb doteraz nezaregistrovali ani obvodné volebné komisie v Trenčíne (pre okresy Trenčín a Ilava), Považskej Bystrici (pre okresy Považská Bystrica a Púchov) a v Novom Meste nad Váhom (okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava). TASR o tom informovali zapisovateľky obvodných volebných komisií.

13:37 Spojené voľby boli na hornej Nitre v sobotu dopoludnia pokojné, komisie nezaznamenali podnety. Pre TASR to potvrdili zapisovateľky okresných volebných komisií (OVK) v Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou. Za pokojné označila voľby v okresoch Prievidza a Partizánske zapisovateľka tamojšej OVK Eva Záhorcová. Členovia komisie podľa nej išli navštíviť i okrsky. Podobné sú spojené voľby i v okrese Bánovce nad Bebravou, ozrejmila zapisovateľka tamojšej OVK Emília Kšiňanová.

13:30 Mesto zabezpečilo pre obyvateľov odľahlých kopaníc dopravu, aby sa na voľbách mohli v prípade záujmu zúčastniť. "Pripravili sme bezplatnú autobusovú dopravu pre obyvateľov lokalít Malejov a Junasovia, aby sa mali ako dostať k volebnej miestnosti v hasičskej zbrojnici v časti U Vankov," uviedol hovorca mesta Marek Hrin. Člen volebnej komisie Peter Kubica informoval, že zatiaľ prišiel jeden autobus, iba traja voliči, ale predpokladajú, že v poobedňajších hodinách ich príde viac.

13:15 V komunálnych voľbách si obyvatelia Myjavy vyberajú primátora zo štyroch kandidátov a v krajských voľbách sa o miesto predsedu uchádza šesť kandidátov. Pred štyrmi rokmi sa na komunálnych voľbách zúčastnilo viac ako 40 percent myjavských voličov a vo voľbách do vyšších územných celkov bola najnižšia účasť z celého Trenčianskeho kraja, a to necelých 23 percent.

13:00 V meste Myjava je do zoznamov voličov zapísaných v desiatich okrskoch viac ako 9500 voličov. "V niektorých okrskoch vznikajú dosť veľké rady, pretože ľudia za zástenou si ešte len čítajú kandidátov a vyberajú až na mieste," informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie Jarmila Sluková. Ako doplnila, niekedy sa tam zdržia aj pol hodinu. "Upozornila som voličov, aby si na začiatku preštudovali a prezreli mená kandidátov, či už hneď po príchode alebo počas čakania v rade, aby už za plentou vedeli, komu odovzdajú svoj hlas," doplnila Sluková.

11:20 Trenčiansky samosprávny kraj je rozdelený do deviatich volebných obvodov, obyvatelia kraja volia v 652 volebných okrskoch, pričom popri obsadení funkcie predsedu rozhodujú aj o zložení krajského zastupiteľstva. To bude na rozdiel od vrcholiaceho funkčného obdobia 44-členné, pre znižujúci sa počet obyvateľov krajov ubudlo po jednom mandáte v okresoch Prievidza, Ilava a Partizánske. Volebná komisia TSK zaregistrovala spolu 265 poslaneckých kandidátov, jeden z nich sa ešte pred voľbami kandidatúry vzdal.

11:18 Kým v roku 2017 sa o funkciu župana uchádzalo sedem kandidátov, tentoraz prejavilo záujem len šesť ľudí, čo je najnižší počet uchádzačov zo všetkých ôsmich vyšších územných celkov.

8:15 O siedmej hodine sa otvorilo 51 volebných okrskov. Mesto pripomína, aby si ľudia nezabudli občianske preukazy. Obyvatelia s bydliskom “Mesto Trenčín” volia v okrsku číslo 1. a vyberajú z kandidátov na poslankyne a poslancov pre mestskú časť Stred.

7:15 Mesto Myjava pripravilo pre obyvateľov z odľahlých kopaníc bezplatnú dopravu do volebnej miestnosti z lokalít Malejov a Junasovia. "Myjava má viacero kopaníc, ktoré sú odľahlé, a v súvislosti s touto skutočnosťou sme sa museli zaoberať s prístupnosťou počas spojených volieb. V rámci zabezpečenia volieb sme pripravili bezplatnú autobusovú dopravu pre obyvateľov lokalít Malejov a Junasovia, aby sa mali ako dostať do volebnej miestnosti v hasičskej zbrojnici U Vankov," uviedol hovorca mesta Marek Hrin. Ako doplnil, bezplatná doprava je prioritne určená pre starších obyvateľov, ako aj pre imobilných voličov. "Samozrejme dopravu budú môcť využiť všetci voliči, ktorí o ňu prejavia záujem a budú chcieť využiť volebné právo. Voliči z týchto lokalít boli informovaní, pripravili sme cestovný poriadok, kedy a v akých časoch bude mikrobus do volebnej miestnosti premávať. Je na ich slobodnej vôli, ako svoje volebné právo uplatnia," informoval hovorca mesta.

7:00 Brány volebných miestostí spojených volieb 2022 sa začínajú otvárať. V oblasti komunálnej či VÚC politiky sa objavuje viacero kandidátov. Občania si vyberajú najvhodnejších z nich na nasledujúce roky.

Začali sa historicky prvé spojené župné a komunálne voľby

6:55 Urobte si kvíz o tom, ako dobre sa vyznáte v komunále a v župách.





6:30 Pozrite si zoznam kandidátov na primátora Trenčína a na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja.

6:00 Takto si počínali počas posledných prieskumov primátori v jednotlivých mestách.





Voľby 2022: Volí sa krúžkovaním viacerých čísel kandidátov, v prípade županov len jedného

Kandidátom v sobotných spojených voľbách 2022 budeme odovzdávať hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujeme ich poradové číslo. V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

Obálky budú odlíšené farebne

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Hlas bude platný aj v prípade, ak hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Spojené voľby budú v sobotu (29. 10.). Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.