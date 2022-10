VOĽBY 2022 v Bratislavskom kraji ONLINE: V Bratislave sa tvoria dlhé rady, počkáte si aj vyše pol hodiny

BRATISLAVA - V Bratislavskom kraji je tradične účasť na všetkých typoch volieb vyššia a sú viac sledované. Ako to vyzerá vo volebných miestnostiach, výsledky volieb 2022 a to, ako sa darí jednotlivým kandidátom Bratislavského kraja v boji o kreslá županov, primátorov a starostov, sledujeme pre vás online.

v Bratislavskom kraji sa začali spojené komunálne a župné voľby 2022

celý deň pre vás sledujeme dianie z hlavného mesta, kde svoj post obhajuje aj doterajší primátor Matúš Vallo

o kreslo primátora Bratislavy sa okrem Valla uchádzajú Rudolf Kusý, Martin Mlýnek, Miroslav Heredoš, Miroslav Vetrík, Peter Poláček, Martin Jakubec a Andrej Trnovec

do boja o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa pustili doterajší župan Juraj Droba, Ján Mažgút, Ivan Bošňák, Milan Lopašovský, Dušan Velič, Magaléna Sulanová, Andrej Trnovec a Štefan Zima

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Bratislavskom kraji

12:00 Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ján Mažgút si možnosť voľby tiež nenchal ujsť. Do volebnej miestnosti v Petržalke prišiel s celou rodinou.

11:50 V Doľanoch na hranici Bratislavského a Trnavského kraja evidujú od rána štandardný záujem o účasť v sobotňajších spojených voľbách. "Voliči prichádzajú priebežne, voľby sú bez komplikácií," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Andrea Tarabová. Zaznamenali však i prípad voliča, ktorý chcel voliť bez trvalého bydliska v obci.

Komisia mu vysvetlila, že to nie je možné. Volič uviedol, že sa chcel zúčastniť len volieb do orgánov samosprávneho kraja. "Trvalý pobyt mám v Bratislave, no tam už dva roky nebývam, myslel som si, že teda budem môcť voliť v krajských voľbách kdekoľvek v kraji," vysvetlil.

11:30 Juraj Droba odvolil aj s manželkou a synom.

11:05 Predseda vlády Eduard Heger odvolil aj s manželkou. "Spojené voľby sú rovnako dôležité ako národné voľby", vyhlásil predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) po tom, ako odvolil na bratislavskom gymnáziu na Bilíkovej ulici spoločne s manželkou. "Nie sú to hocijaké funkcie. Dnešné spojené voľby rozhodnú o tom, kto bude spravovať naše obce, mestá a kraje, čiže samosprávu. A tá je nevyhnutnou súčasťou pri riadení štátu," povedal. Heger pripomenul, že každý má právo rozhodnúť, kto ho bude štyri roky zastupovať pri riadení orgánov verejnej správy.

10:55 Prezidentka Zuzana Čaputová už odvolila tiež. Do volebnej miestnosti prišla v sprievode partnera Juraja Rizmana. Hlava štátu sa zarozprávala s mladou rodinkou a tak ju stihol niekto predbehnúť. Ona to však zobrala s pokojom a počkala si.

"Samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri riadení štátu. Ja som veľký fanúšik samosprávy. Chcem povzbudiť všetkých ľudí, aby na voľby prišli," uviedla pred novinármi. Ako podotkla, rozhodovanie o kandidátoch nebolo pre ňu ťažké, lebo na komunálnej úrovni je to jednoduchšie, keďže je možnosť osobne ich poznať. "Mrzí ma, že tieto voľby sú v tieni iných udalostí, ktoré sú turbulentné. Bola by škoda ich podceniť ich význam," dodala a vyzvala všetkých, aby prišli voliť.

10:45 Pred niektorými okrskovými volebnými miestnosťami v Bratislave sa tvoria dlhé rady, ľudia sú nervózni. Čakajú od pol hodiny do hodiny. Takto to aktuálne vyzerá v ZŠ Budatínska v Petržalke.

10:30 Kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý už odvolil aj s rodinou.

10:00 Bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda už odvolil.

9:50 Predseda parlamentu Boris Kollár už tiež odvolil. Prišiel aj v sprievode mamy a odstál si rad pred okrskovou volebnou miestnosťou s ostatnými voličmi. "Vyzývam všetkých ľudí, aby išli voliť. Je to ich právo. Treba si uvedomiť, že ľudia ktorí budú zvolení, aj bez ich hlasov, budú spravovať život v ich regióne, meste, obci. Takže potom sa nemôžu sťažovať," uviedol šéf parlamentu. Zároveň pripomenul, že voliť možno len do 20.00 h.

Hlasovanie bolo podľa neho náročnejšie, keďže si voliči v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. "Asi to bude trošku komplikované pre starších ľudí, lebo je toho na jedny voľby naozaj veľa. Ja tu mám dnes takmer 85-ročnú mamu a tiež sme jej to museli pripraviť, ako sa v tom má vyznať," doplnil Kollár.

9:40 Priebeh sobotňajších spojených volieb je v Rovinke pri Bratislave pokojný. Voliči do volebných miestností prichádzajú od rána priebežne, rady sa netvoria. "Zatiaľ je to úplne štandardný priebeh volieb, bez komplikácií," uviedol podpredseda miestnej volebnej komisie Slavomír Sabanoš. Spojenie komunálnych i krajských volieb aj na tomto mieste znamená intenzívnejšie vysvetľovanie, pripomínanie voličom, akým spôsobom majú voliť, aby bol ich hlas platný. "Pripravovali sme sa na to, takže ani v tomto smere nie je problém," povedal.

9:15 Župan Juraj Droba a predseda SaS Richard Sulík už v centre Bratislavy odvolili.

9:10 Súčasný bratislavský primátor Matúš Vallo už odvolil. Informoval o tom na svojom facebookovom profile.

8:45 Bezproblémový začiatok spojených samosprávnych volieb hlásia aj štyri najväčšie bratislavské mestské časti. Všetky volebné miestnosti boli otvorené včas.

8:15 Spojené samosprávne voľby v Bratislavskom kraji sa začali bez problémov, technické problémy zaznamenali len v obci Tomášov (okres Senec). Dôvodom boli technické poblémy. Voľby tam budú musieť trvať tým pádom o niečo dlhšie ako do 20.00 h.

8:00 V dopoludňajších hodinách sa chystajú dať svoje hlasy v prvých spojených voľbách všetci traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger aj predseda parlamentu Boris Kollár.

7:30 Prví voliči v bratislavskom Čunove sa zúčastnili na spojených voľbách hneď po otvorení volebných miestností. Aj ich hlasy rozhodnú nielen o starostovi a poslancoch mestskej časti, ale aj primátorovi a poslancoch hlavného mesta a šéfovi i zložení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

7:00 Obyvatelia Bratislavského kraja začínajú voliť. Brány volebných miestostí spojených volieb 2022 sa otvárajú. Voliči rozhodujú o svojej budúcnosti na samosprávnej úrovni na nasledujúce roky.

Voľby 2022: Volebné lístky, obálky aj urny budú farebne odlíšené, volí sa krúžkovaním

V Bratislave dostanú voliči 6 tlačív, pričom volebné lístky, obálky aj urny budú farebne odlíšené.

Bielymi lístkami volíme v komunálnych voľbách primátora Bratislavy, starostov mestských častí, poslancov miestnych zastupiteľstiev. Volič teda dostane 4 biele hlasovacie lístky, z toho 2 so sivým pásom na okraji, všetky vkladá do bielej obálky a bielej urny.

Modrými lístkami volíme v župných voľbách predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Volič dostane 2 hlasovacie lístky s modrým pásom, ktoré vkladá do modrej obálky a modrej urny.

Pre voľbu primátora, starostu a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja je 1 krúžok, pri voľbe poslancov mestského, miestnych a župného zastupiteľstva je maximálny počet krúžkov uvedený v hornej časti hlasovacieho lístka. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

Kedy bude váš hlas vo voľbách 2022 neplatný?

Hlasovací lístok, ktorý prekročí maximálny počet krúžkov, je neplatný. Platný je iba vtedy, ak je tento počet dodržaný alebo nižší. Hlas je takisto neplatný pri vložení volebného lístka do nesprávnej obálky a vhodení obálky do nesprávnej urny.

Zašpinený či natrhnutý lístok vám komisia započíta a uzná

V prípade, že hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená, bude platný. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

Nezabudnite, hlasovať možno iba v mieste svojho trvalého bydliska. Právo voliť majú aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb, teda dnes, dovŕšili vek 18 rokov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.