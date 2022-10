VOĽBY 2022 v Bratislavskom kraji ONLINE: Väčšina volebných miestností je uzavretá, niekde sa stále volí

BRATISLAVA - V Bratislavskom kraji je tradične účasť na všetkých typoch volieb vyššia a sú viac sledované. Ako to vyzerá vo volebných miestnostiach, výsledky volieb 2022 a to, ako sa darí jednotlivým kandidátom Bratislavského kraja v boji o kreslá županov, primátorov a starostov, sledujeme pre vás online.

v Bratislavskom kraji sa konajú komunálne a župné voľby 2022

celý deň pre vás sledujeme dianie z hlavného mesta

o kreslo primátora Bratislavy sa okrem doterajšieho prvého muža mesta Matúša Valla uchádzajú Rudolf Kusý, Martin Mlýnek, Miroslav Heredoš, Miroslav Vetrík, Peter Poláček, Martin Jakubec a Andrej Trnovec

do boja o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa pustili doterajší župan Juraj Droba, Ján Mažgút, Ivan Bošňák, Milan Lopašovský, Dušan Velič, Magaléna Sulanová, Andrej Trnovec a Štefan Zima

v obci Tomášov voľby potrvajú o 45 minút dlhšie, moratórium na výsledky župných volieb je preto v Bratislavskom kraji predĺžené

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Bratislavskom kraji

21:00 V Bratislavskom kraji uzavreli väčšinu volebných miestností, niektoré sa budú zatvárať postupne. Dôvodom je záujem voličov o samosprávne voľby, ktorí niekde čakali v radoch aj krátko pred plánovaným oficiálnym uzatvorením o 20.00 h. TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie.

"Bol veľký nápor pred volebnými miestnosťami, keďže sú to spojené voľby a trvá to dlhšie. V niektorých sa preto ešte volí," uviedli z okresnej volebnej komisie v Senci. V obci Tomášov sa tiež volí dlhšie, a to pre ranné technické problémy. Priebeh volieb bol však pokojný, bez incidentov.

Ani v okrese Bratislava neuzavreli všetky volebné miestnosti. Volí sa napríklad v Petržalke, v Ružinove, ale aj v Rusovciach či v Starom Meste. Potvrdil to aj hovorca Starého Mesta Matej Števove. "V Starom Meste sa ešte stále volí približne v desiatich okrskoch, aby mohli odvoliť ľudia, ktorí prišli pred 20.00 h," uviedol.



19:50 V najväčších bratislavských mestských častiach boli samosprávne voľby pokojné aj krátko pred zatvorením volebných miestností. Niektoré volebné okrsky hlásili zvýšený záujem voličov aj krátko pred 20.00 h. V jednom z volebných okrskov však zaznamenali incident, keď chcel voliť občan s občianskym preukazom po splatnosti a bez akéhokoľvek iného použiteľného dokladu. "Nevie pochopiť, že nemôže voliť a požaduje písomné stanovisko," uviedla pre TASR hovorkyňa Peržalky Martina Halašková.

19:30 Riaditeľka odboru volieb a referenda MV SR Eva Chmelová potvrdila, že pre technické problémy z rána sa voľby v Tomášove skončia o 45 minút neskôr. Predlžuje sa tým volebné moratóirum pre celý Bratislavský kraj a do zatvorenia poslednej volebnej miestnosti nie je možné zverejňovať predbežné výsledky volieb.

18:50 Voľby sú dôležitou súčasťou demokracie s možnosťou istým spôsobom ovplyvniť to, čo sa deje v spoločnosti. Komunálne a krajské voľby sú ešte dôležitejšie v zmysle priameho ovplyvňovania bezprostredného okolia. Zhodujú sa Bratislavčania, ktorí sa v sobotných spojených voľbách vybrali do volebných miestností.



18:10 Odvolené má už aj poslankyňa Romana Tabák. Voličom odkázala, aby nezabudli ísť voliť: "Volič svojím hlasom ovplyvňuje kvalitu života v meste alebo v obci!"

18:00 Volebné moratórium by sa malo v Bratislavskom a Trnavskom kraji predĺžiť. Dôvodom je avizované predĺženie otvorenia volebných miestností v obciach Tomášov (okres Senec), Macov a Povoda (obe okres Dunajská Streda). Vyplýva to z vyjadrenia predsedu štátnej volebnej komisie Ladislava Orosza. "Štátna komisia zdôrazňuje, že k ukončeniu volebného moratória v príslušnom volebnom obvode, čo je aj volebný obvod samosprávneho kraja, dôjde až potom, čo sa ukončí hlasovanie vo všetkých volebných okrskoch," informoval Orosz. Nevylúčil, že k predĺženiu volieb môže prísť aj v niektorom z okrskov v ďalších samosprávnych krajoch. V prípade Tomášova by malo ísť o 45-minútové predĺženie volieb, v Macove by sa malo voliť o hodinu a pol dlhšie.

17:45 Martin Patoprstý, kandidát na poslanca spomenul na sociálnej sieti, že v bratislavskom Ružinove dnes "padol rekord" v krúžkovaní za plentou. Údajne to jednému pánovi trvalo jednu hodinu a členka volebnej komisie musela skontrolovať, či je pán v poriadku a "náhodou neumrel".

16:55 Do Bratislavy prišiel Ján Jakobej odovzdať svoj hlas v spojených samosprávnych voľbách z Nemecka, kde dlhodobo pracuje. Nie je mu jedno, komu dá dôveru zastupovať jeho záujmy ako občana. "Voľby vnímam nielen ako vyjadrenie svojej vôle, ale aj využitie svojho práva ako občana, komu dám svoju dôveru v meste alebo na kraji. Sú to predsa ľudia, ktorí zastupujú aj moje záujmy v okolí, kam sa rád vraciam," povedal pre TASR. Komunálne a krajské voľby vníma ako dôležitejšie v porovnaní napríklad s prezidentskými alebo parlamentnými.

16:00 Doterajší starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka si nedáva servítku pred ústa. Ako napísal na svojom facebookovom profile, je rozčarovaný z toho, že vzhľadom na zmenu času bude pri spracovaní spojených samosprávnych volieb na 70 minút zastavené prijímanie zápisníc z volebných okrskov. "Klobúk dolu pred takýmto high tech riešením. Hanbím sa aj za kompetentných, ako takúto banálnu vec v 21. storočí vyriešili," píše.

DIGITÁLNY TIGER EURÓPY Na 130 stranách programového vyhlásenia vlády je slovo "digitálny" použité 28... Posted by Jan Hrcka on Friday, October 28, 2022

15:50 Bratislavské mestské časti operatívne riešia situáciu s dlhým čakaním pred okrskovými volebnými miestnosťami. Pridávajú zásteny a seniorom odporúčajú, aby si vypýtai stoličku, nech čakanie pre nich nie je také náročné.

PLENTY POSTUPNE PRIBÚDAJÚ VO VŠETKÝCH VOLEBNÝCH MIESTNOSTIACH 🙏 Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí museli pretrpieť... Posted by Petržalka on Saturday, October 29, 2022

15:30 Minister práce Milan Krajniak volil v bratislavskom Starom Meste spolu s rodinou. Ako sa pochválil na svojom facebookovom profile, dcéra volila dnes po prvýkrát a pomáha v okrskovej volebnej komisii. Na spojených voľbách bol s ním aj jeho starký.

ZUZKA DNES VOLILA PRVÝKRÁT A pomáha aj ako členka okrskovej volebnej komisie. Starký dnes volil tristodvadsiaty krát -... Posted by Milan Krajniak on Saturday, October 29, 2022

14:50 v Rohožníku na Záhorí spestrené tým, že časť obyvateľov tu môžu voliť aj kandidátov do Zastupiteľstva mladých. Obec sa rozhodla vytvoriť päťčlenný poradný orgán so štvorročným mandátom, tvorený obyvateľmi vo veku od 15 do 25 rokov. Pomôcť má k tomu, aby mohla samospráva pri rozhodovaní adresnejšie a efektívnejšie zohľadniť názor i potreby mladých v obci. "Ľudia to vnímajú veľmi pozitívne a myšlienku kvitujú, dokonca sa tu zastavujú i tí starší, ktorí by chceli voliť, no už nespadajú do vekovej skupiny, ktorá určuje skupinu oprávnených voličov od 15 do 25 rokov," povedala pre TASR predsedníčka volebnej komisie pre voľbu do Zastupiteľstva mladých obce Rohožník Silvia Ftáčniková.

14:25 Bratislavská mestská časť Rača odporúča voličom, aby za paraván vchádzali pripravení. Jarmila Ďuríková z miestneho úradu pripomína, že zoznam kandidátov si môžu naštudovať na nástenke pred vstupom alebo na webovej stránke mestskej časti. Pred volebnými miestnosťami sa podľa jej slov tvoria dlhé rady, a to najmä preto, lebo ľudia sa v predstihu neinformovali o kandidátoch. "Byť 20 minút za paravánom zdržuje ostatných. Paravánov nie je všade dosť, nedá sa ich tam dať desať, keď máte kapacitu na tri," priblížila pre TASR Ďuríková.

14:15 V niektorých okrskových volebných komisiách v Bratislave zabezpečujú nové plenty, aby sa skrátilo čakanie voličov.

Po prvý raz máme spojené voľby do mestských časti a mesta s voľbami do samosprávneho kraja. V jednej chvíli tak ľudia... Posted by Rudolf Kusý on Saturday, October 29, 2022

14:00 Súčasný primátor Malaciek Juraj Říha už tiež odvolil.

Priatelia, hovoria mi, že voľby sú jasné. Nemyslím si to. Najmä ak obyvatelia nepôjdu voliť. Ja som už bol. A dúfam, že som volil správne 😀 Posted by Juraj Říha on Saturday, October 29, 2022

13:40 Až na dlhšie čakacie doby v hlavnom meste sú v Bratislavskom kraji samosprávne voľby zatiaľ pokojné, bez incidentov. TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie. Technické problémy v obci Tomášov sa ráno podarilo vyriešiť o 7.45 h. Voliči v obci tak budú môcť odovzdať kandidátom svoj hlas do 20.45 h.

13:15 V bratislavskej Petržalke sa naďalej pred volebnými miestnosťami tvoria rady, niekde sa čaká aj 45 minút. Mestská časť prosí voličov o trpezlivosť. Hlasovanie v spoločných voľbách zdržuje aj to, že mnohí voliči nepoznajú kandidátov a študujú ich až počas hlasovania. Na snímke tvoriace sa rady pred volebnými miestnosťami vo volebnom okrsku na Gymnáziu na Pankúchovej ulici počas spojených regionálnych volieb.

Galéria fotiek (31) Rady na Gymnáziu Pankúchova v Petržalke

Zdroj: TASR

12:40 Nie je jedno, kto stojí na čele mesta či kraja, zhodujú sa voliči v bratislavskej Petržalke. Mnohí svoje volebné právo berú aj ako povinnosť i možnosť ovplyvniť dianie v mestskej časti, meste či kraji. "Bol som voliť vždy, keď som mohol, išiel som aj teraz. Ešte aj víkendový program som si upravil tak, aby som v sobotu ráno mohol odvoliť," uviedol pre TASR Tomáš Mihály. Na Slovensku podľa neho prax ukázala, že nie je jedno, kto šéfuje mestu či kraju.

12:20 V bratislavskej Petržalke sa pred niektorými volebnými miestnosťami počas spojených volieb môžu vytvárať dlhšie rady, voliči si v nich postoja aj niekoľko desiatok minút. Dôvodom je nedostatok volebných zásten, ale aj to, že niektorí študujú kandidátov až na mieste. Mestská časť ubezpečuje, že problém rieši. Zároveň odporúča prísť so zoznamom kandidátov.

MÁME MALÝ PRAKTICKÝ TIP AKO SPOLOČNE ZVRÁTIŤ DLHÉ ČAKANIE V RADE ☝️ ✅Na našom webe https://volby.petrzalka.sk/ nájdete... Posted by Petržalka on Saturday, October 29, 2022

12:10 Starostka bratislavskej nestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, ktorá chce riadiť mestskú časť aj v nadchádzajúcom volebnom období, bola voliť tiež.

Dnes odvolené🤍❤️ Veľa šťastia Bratislave, Starému Mestu obzvlášť. Volím od 18 rokov vždy na ZŠ Hlboká. Dnes má... Posted by Zuzana Aufrichtová on Saturday, October 29, 2022

12:00 Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ján Mažgút si možnosť voľby tiež nenchal ujsť. Do volebnej miestnosti v Petržalke prišiel s celou rodinou.

11:50 V Doľanoch na hranici Bratislavského a Trnavského kraja evidujú od rána štandardný záujem o účasť v sobotňajších spojených voľbách. "Voliči prichádzajú priebežne, voľby sú bez komplikácií," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Andrea Tarabová. Zaznamenali však i prípad voliča, ktorý chcel voliť bez trvalého bydliska v obci.

Komisia mu vysvetlila, že to nie je možné. Volič uviedol, že sa chcel zúčastniť len volieb do orgánov samosprávneho kraja. "Trvalý pobyt mám v Bratislave, no tam už dva roky nebývam, myslel som si, že teda budem môcť voliť v krajských voľbách kdekoľvek v kraji," vysvetlil.

11:40 Hlasovacie lístky do volebnej urny vhodil aj Martin Chren. Ten sa opäť uchádza o post starostu bratislavského Ružinova.

Po 45 minútach čakania odvolené ✌🏻 Snažíme sa vybaviť viac plent, lebo štát dodáva len striktne tri na volebnú... Posted by Martin Chren - starosta Ružinova on Saturday, October 29, 2022

11:30 Juraj Droba odvolil aj s manželkou a synom.

11:05 Predseda vlády Eduard Heger odvolil aj s manželkou. "Spojené voľby sú rovnako dôležité ako národné voľby", vyhlásil predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) po tom, ako odvolil na bratislavskom gymnáziu na Bilíkovej ulici spoločne s manželkou. "Nie sú to hocijaké funkcie. Dnešné spojené voľby rozhodnú o tom, kto bude spravovať naše obce, mestá a kraje, čiže samosprávu. A tá je nevyhnutnou súčasťou pri riadení štátu," povedal. Heger pripomenul, že každý má právo rozhodnúť, kto ho bude štyri roky zastupovať pri riadení orgánov verejnej správy.

10:55 Prezidentka Zuzana Čaputová už odvolila tiež. Do volebnej miestnosti prišla v sprievode partnera Juraja Rizmana. Hlava štátu sa zarozprávala s mladou rodinkou a tak ju stihol niekto predbehnúť. Ona to však zobrala s pokojom a počkala si.

"Samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri riadení štátu. Ja som veľký fanúšik samosprávy. Chcem povzbudiť všetkých ľudí, aby na voľby prišli," uviedla pred novinármi. Ako podotkla, rozhodovanie o kandidátoch nebolo pre ňu ťažké, lebo na komunálnej úrovni je to jednoduchšie, keďže je možnosť osobne ich poznať. "Mrzí ma, že tieto voľby sú v tieni iných udalostí, ktoré sú turbulentné. Bola by škoda ich podceniť ich význam," dodala a vyzvala všetkých, aby prišli voliť.

Galéria fotiek (31) Zdroj: Topky/Maarty

10:45 Pred niektorými okrskovými volebnými miestnosťami v Bratislave sa tvoria dlhé rady, ľudia sú nervózni. Čakajú od pol hodiny do hodiny. Takto to aktuálne vyzerá v ZŠ Budatínska v Petržalke.

Galéria fotiek (31) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:30 Kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý už odvolil aj s rodinou.

10:00 Bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda už odvolil.

9:50 Predseda parlamentu Boris Kollár už tiež odvolil. Prišiel aj v sprievode mamy a odstál si rad pred okrskovou volebnou miestnosťou s ostatnými voličmi. "Vyzývam všetkých ľudí, aby išli voliť. Je to ich právo. Treba si uvedomiť, že ľudia ktorí budú zvolení, aj bez ich hlasov, budú spravovať život v ich regióne, meste, obci. Takže potom sa nemôžu sťažovať," uviedol šéf parlamentu. Zároveň pripomenul, že voliť možno len do 20.00 h.

Hlasovanie bolo podľa neho náročnejšie, keďže si voliči v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. "Asi to bude trošku komplikované pre starších ľudí, lebo je toho na jedny voľby naozaj veľa. Ja tu mám dnes takmer 85-ročnú mamu a tiež sme jej to museli pripraviť, ako sa v tom má vyznať," doplnil Kollár.

9:40 Priebeh sobotňajších spojených volieb je v Rovinke pri Bratislave pokojný. Voliči do volebných miestností prichádzajú od rána priebežne, rady sa netvoria. "Zatiaľ je to úplne štandardný priebeh volieb, bez komplikácií," uviedol podpredseda miestnej volebnej komisie Slavomír Sabanoš. Spojenie komunálnych i krajských volieb aj na tomto mieste znamená intenzívnejšie vysvetľovanie, pripomínanie voličom, akým spôsobom majú voliť, aby bol ich hlas platný. "Pripravovali sme sa na to, takže ani v tomto smere nie je problém," povedal.

9:15 Župan Juraj Droba a predseda SaS Richard Sulík už v centre Bratislavy odvolili.

9:10 Súčasný bratislavský primátor Matúš Vallo už odvolil. Informoval o tom na svojom facebookovom profile.

8:45 Bezproblémový začiatok spojených samosprávnych volieb hlásia aj štyri najväčšie bratislavské mestské časti. Všetky volebné miestnosti boli otvorené včas.

8:15 Spojené samosprávne voľby v Bratislavskom kraji sa začali bez problémov, technické problémy zaznamenali len v obci Tomášov (okres Senec). Dôvodom boli technické poblémy. Voľby tam budú musieť trvať tým pádom o niečo dlhšie ako do 20.00 h.

8:00 V dopoludňajších hodinách sa chystajú dať svoje hlasy v prvých spojených voľbách všetci traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger aj predseda parlamentu Boris Kollár.

7:30 Prví voliči v bratislavskom Čunove sa zúčastnili na spojených voľbách hneď po otvorení volebných miestností. Aj ich hlasy rozhodnú nielen o starostovi a poslancoch mestskej časti, ale aj primátorovi a poslancoch hlavného mesta a šéfovi i zložení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

7:00 Obyvatelia Bratislavského kraja začínajú voliť. Brány volebných miestostí spojených volieb 2022 sa otvárajú. Voliči rozhodujú o svojej budúcnosti na samosprávnej úrovni na nasledujúce roky.

6:50 Urobte si náš kvíz a zistite, ako dobre sa vyznáte v kompetenciách komunálu a v žúp.

6:30 Pozrite si zoznam kandidátov na primátora Bratislavy a na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

6:00 Takto podľa prieskumov vyzerali šance kandidátov na primátorov krajských miest pred voľbami.

Voľby 2022: Volebné lístky, obálky aj urny budú farebne odlíšené, volí sa krúžkovaním

V Bratislave dostanú voliči 6 tlačív, pričom volebné lístky, obálky aj urny budú farebne odlíšené.

Galéria fotiek (31) Zdroj: TASR/František Iván

Bielymi lístkami volíme v komunálnych voľbách primátora Bratislavy, starostov mestských častí, poslancov miestnych zastupiteľstiev. Volič teda dostane 4 biele hlasovacie lístky, z toho 2 so sivým pásom na okraji, všetky vkladá do bielej obálky a bielej urny.

Modrými lístkami volíme v župných voľbách predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Volič dostane 2 hlasovacie lístky s modrým pásom, ktoré vkladá do modrej obálky a modrej urny.

Pre voľbu primátora, starostu a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja je 1 krúžok, pri voľbe poslancov mestského, miestnych a župného zastupiteľstva je maximálny počet krúžkov uvedený v hornej časti hlasovacieho lístka. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

Kedy bude váš hlas vo voľbách 2022 neplatný?

Hlasovací lístok, ktorý prekročí maximálny počet krúžkov, je neplatný. Platný je iba vtedy, ak je tento počet dodržaný alebo nižší. Hlas je takisto neplatný pri vložení volebného lístka do nesprávnej obálky a vhodení obálky do nesprávnej urny.

Zašpinený či natrhnutý lístok vám komisia započíta a uzná

V prípade, že hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená, bude platný. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

Nezabudnite, hlasovať možno iba v mieste svojho trvalého bydliska. Právo voliť majú aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb, teda dnes, dovŕšili vek 18 rokov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.