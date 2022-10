Voľby 2022 na Slovensku MIMORIADNY ONLINE: Prvé obce hlásia problémy! VIDEO Čaputová, Heger a Kollár po odvolení odkázali Slovákom...

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Po celom Slovensku dnes prebiehajú komunálne a župné voľby

Slováci si volia zástupcov samospráv na najbližšie 4 roky

V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas, Štatistický úrad zabezpečilo opatrenia

Polícia bude v sobotu dohliadať na bezproblémový priebeh volieb

Počas volieb pútajú pozornosť niektoré incidenty z Trnavského či Prešovského kraja, kde dochádzalo k podozreniam z manipulácie s lístkami, či ich vynášaním

Polícia preveruje tieto podozrenia

Ako prvé sa budú spracovávať hlasy za kraje

volebné miestnosti sa zatvárajú už o 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby

19:30 Policajti vyšetrujú prípad marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. Na linku 158 ho v popoludňajších hodinách oznámil zapisovateľ okresnej volebnej komisie Michal Mráz. Podľa jeho vyjadrenia na prípad upozornili dve členky volebnej komisie v Dolných Semerovciach v okrese Levice. Počas sobotňajších spojených volieb v čase od 9.00 do 12.00 mala 47-ročná žena prejsť s približne stovkou voličov za zástenu vo volebnej miestnosti, kde za nich zakrúžkovala konkrétnych kandidátov. "Či to bolo sprostredkovane aj s cieľom nejakej odmeny, sa zistiť nepodarilo," potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.

19:27 V dôsledku zmeny času z letného na zimný príde v nedeľu (30. 10.) na 70 minút k pozastaveniu prijímania zápisníc z volebných okrskov do Integrovaného volebného informačného systému (IVIS). Má to zabrániť pochybnostiam o regulárnosti spracovania výsledkov. V sobotu podvečer to uviedol predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz.

18:35 Polícia v Trnave preveruje prípad zasielania podozrivých SMS správ na mobilné telefóny niekoľkých predsedov volebných komisií. Ako uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová, neznámy odosielateľ ich mal navádzať, aby pri sčítaní hlasov používali červené pero.

18:21 O bezpečný priebeh volieb sa stará vyše 4300 policajtov. V službe ich je počas soboty viac ako 6500. Informoval o tom viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Zdôraznil, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry skúmajú podnety, ktoré sa týkajú volebnej korupcie.

18:09 Volebné moratórium by sa malo v Bratislavskom a Trnavskom kraji predĺžiť. Dôvodom je avizované predĺženie otvorenia volebných miestností v obciach Tomášov (okres Senec), Macov a Povoda (obe okres Dunajská Streda). Vyplýva to z vyjadrenia predsedu štátnej volebnej komisie Ladislava Orosza.

17:28 V súvislosti s chýbajúcimi hlasovacími lístkami v sobotňajších voľbách prijala polícia trestné oznámenie pre podozrenie trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. "Preverované to bolo v okrese Košice-okolie," vraví. Podľa informácií TASR sa tak malo stať v obci Jasov. Samotné spojené samosprávne voľby sú podľa jej slov pokojné, doposiaľ nezaznamenali žiadne narušenie verejného poriadku.

17:09 Voľby na Slovensku sledujú aj ruskí pozorovatelia. V Bratislave v Karlovej Vsi sa predstavili ako pozorovatelia z Golosu (v preklade Hlas), čo je najväčšia ruská nezávislá organizácia, ktorá monitoruje voľby a je v nemilosti Putinovho režimu, informuje Denník N.

15:19 V obci Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda údajne dochádza k volebným podvodom. „Niekto vynesie prázdny volebný lístok, ten zakrúžkovaný nesie ďalší dnu a vynáša svoj prázdny. Za plentu chodia 3-4 spolu,“ napísal čitateľ tvnovinám.sk, ktoré o tom informujú. V osade sa podľa neho podobné podvody diali aj pri posledných voľbách. Ľudí z osady mali zvážať k volebným miestnostiam autá. Štátna volebná komisia už dostala podnet na možné volebné podvody.

14:39 Kandidát vo voľbách má právo byť prítomný ako pozorovateľ pri sčítavaní hlasov. Informoval o tom zastupujúci predseda štátnej volebnej komisie Marián Giba.

14:11 Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.

13:14 Levická polícia prešetruje údajné zvýhodňovanie jedného z kandidátov na starostu v obci Hontianske Trsťany v okrese Levice. Prípad ohlásila jeho protikandidátka.

12:52 Polícia vyšetruje podozrenie z volebnej korupcie v obci Šalov v okrese Levice. Oznámila ju kandidátka na starostku, podľa vyjadrenia ktorej dve osoby zo Šalova mali spolupracovať s terajšou starostkou a sľubovať finančnú odmenu občanom za odovzdané hlasy vybranému kandidátovi. Vyšetrovanie prípadu prevzala NAKA.

12:48 Štátna volebná komisia bude popoludní rozhodovať o prípadnom predĺžení volebného moratória. Dôvodom sú problémy, ktoré sa vyskytli vo volebných miestnostiach v obciach Macov a Povoda (obe okres Dunajská Streda). Informovala o tom riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

12:28 V najmenšej obci na Slovensku Príkra prebiehajú voľby skutočne komicky. Obec má totiž 11 voličov. "V dedine je 11 obyvateľov a v komisii sme desiati, takže je to takmer jedna k jednej," povedal jeden z členov volebnej komisie Dušan Harčár.

11:37 Odvoliť prišla už aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

11:35 Sobotné spojené voľby sú rovnako dôležité ako národné voľby. Vyhlásil to predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) po tom, ako odvolil na bratislavskom gymnáziu na Bilíkovej ulici spoločne s manželkou.

11:13 Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) vyzval všetkých občanov, aby využili svoje právo a išli voliť. Vyhlásil to po tom, ako v sobotu ráno odovzdal svoj hlas v spojených voľbách. Kollár spolu s rodinou odvolil na Základnej škole Milana Hodžu na Škarniclovej ulici v Bratislave.

09:46 Voličom, ktorí si nemôžu sami upraviť hlasovací lístok napríklad pre zdravotné postihnutie, môže s hlasovaním pomôcť iná spôsobilá osoba. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR. Za voliča to však nesmie robiť člen okrskovej volebnej komisie. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.

09:45 V prípade podozrenia z volebnej korupcie sa treba obrátiť na najbližšieho príslušníka Policajného zboru. Uviedla to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. "V prípade, že by došlo k narušeniu verejného poriadku, ktorý mohol súvisieť aj s porušením volebného moratória, odporúčam sa obrátiť tiež na príslušníka Policajného zboru, ktorý môže túto situáciu namieste zdokumentovať a z dôvodu vecnej príslušnosti postúpiť príslušnému orgánu," podotkla s tým, že príslušným orgánom môže byť aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Galéria fotiek (5) Voľby Nitra

Zdroj: TASR

08:44 Bezproblémový začiatok spojených samosprávnych volieb hlásia aj štyri najväčšie bratislavské mestské časti. Všetky volebné miestnosti boli otvorené včas. Pre TASR to potvrdili hovorcovia miestnych samospráv.

08:37 Voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov sa začali zväčša bez problémov. Výnimkou je volebná miestnosť v obci Macov (okres Dunajská Streda), kde zistili nesprávne vytlačený hlasovací lístok. Hlasovanie sa v tejto miestnosti obnoví po jeho výmene. "Predpokladá sa, že to nebude dlhšie ako hodinu. O túto hodinu bude potrebné v tejto volebnej miestnosti predĺžiť hlasovanie," informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

08:30 Spojené samosprávne voľby v Bratislavskom kraji sa začali bez problémov, technické problémy zaznamenali len v obci Tomášov (okres Senec). Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie. "V jednej obci, v Tomášove, sa nemohli začať voľby načas pre technické problémy. Na ich odstránení pracujú," uviedli z okresnej volebnej komisie. Voľby tam budú musieť trvať tým pádom o niečo dlhšie ako do 20.00 h. V okrese Senec sa volí v 75 volebných okrskoch.

Galéria fotiek (5) Voľby Nitra

Zdroj: TASR

07:34 Možnosť prvýkrát pristúpiť k volebným urnám má v sobotu počas spojených volieb podľa informácií zo Štatistického úradu SR asi 140.000 mladých ľudí. Viacerí uviedli, že voliť pôjdu, pretože im záleží na tom, kto bude viesť ich mesto alebo samosprávny kraj. Nájdu sa aj takí, ktorí voľné dni využijú na cestovanie a v deň volieb nebudú v mieste svojho trvalého bydliska.

07:00 Volebné miestnosti sa oficiálne otvorili, odvoliť prichádzajú prví ľudia.