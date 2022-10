Voľby 2022 na Slovensku MIMORIADNY ONLINE: Vallo vyhral v Bratislave, v Košiciach Polaček! Nový primátor v Prešove

Volebné miestnosti sa na väčšine Slovenska zatvorili

Slováci si dnes volili zástupcov samospráv na najbližšie 4 roky

V Bratislavskom kraji zvíťazil Droba, v Trnavskom Viskupič, v Trenčianskom Baška, Nitrianskom Becík, Banskobystrickom Lunter, Žilinskom Jurinová, Košickom Trnka a Prešovskom Majerský

V Bratislave obhájil pozíciu primátora Matúš Vallo, v Banskej Bystrici Ján Nosko, Košiciach Jaroslav Polaček. V Prešove majú nového primátora Františka Oľhu

Poča s volieb pútali pozornosť niektoré incidenty z Trnavského či Prešovského kraja, kde dochádzalo k podozreniam z manipulácie s lístkami, či ich vynášaním

Polícia preveruje tieto podozrenia

Ako prvé sa budú spracovávať hlasy za kraje

Matúš Vallo má jasný náskok, primátorom Košíc Polaček

2:55 Mení sa čas, systém nebude fungovať 70 minút. V čase od 02:55 hod. letného času do 03:05 hod. zimného času je pozastavené automatizované spracovávanie výsledkov hlasovania. V tomto časovom intervale nebudú zverejňované priebežné výsledky.

2:30 Vallo už oslavuje. Matúš Vallo oslavuje obhajobu mandátu primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Po sčítaní vyše 71 percent hlasov a vyše 30-percentnom náskoku pred protikandidátom Rudolfom Kusým ohlásil volebné víťazstvo v sobotňajších (29. 10.) komunálnych voľbách.

2:10 Primátorom Banskej Bystrice ostáva Ján Nosko, ktorého volilo vyše 66 percent voličov.

1:45 Primátorom Bratislavy sa zverejnených výsledkov stal Matúš Vallo, ktorému sa podarilo obhájiť pozíciu. Hlas mu dalo 59,4 percenta voličov. Druhý skončil Rudol Kusý s 29 percentami hlasov. Sčítaných je 51 percent okrskov. Primátorom Košíc zostane súčasný šéf samosprávy Jaroslav Polaček, ktorý má po sčítaní 88 percent okrskov má 36,8 percenta hlasov.

1:40 Nové Mesto nad Váhom má nového primátora, voľby do samosprávy vyhral František Mašlonka, ktorého volila takmer polovica voličov. Primátor je známy aj v Partizánskom, kde post obhájil doterajší šéf samosprávy Jozef Božik. Post sa podarilo obhájiť aj doterajšej primátorke Prievidze Kataríne Macháčkovej.

1:30 Väčšina hlasujúcich v sobotňajšom (29. 10.) referende v meste Sliač bola proti zriadeniu americkej vojenskej základne na jeho území. Z 1513 voličov, ktorí sa na referende zúčastnili, takto hlasovalo 1127 občanov, čo je takmer 75 percent všetkých zúčastnených voličov. Informovala o tom primátorka mesta Ľubica Balgová.

1:25 Množstvo hlasov v krajských voľbách bolo neplatných. "Pri výbere poslancov do krajských samospráv podiel neplatných lístkov dosiahol približne 7,5% až takmer 12%, a prekvapujúco podobné čísla mali aj neplatné hlasy pre županov," informoval Štatistický úrad na sociálnej sieti.

1:20 Nový nitriansky župan Branislav Becík získa vysokú pozíciu na kandidátke Hlasu do parlamentných volieb. Povedal to predseda strany Peter Pellegrini. Dôvodom je Becíkov úspech v župných voľbách,

1:17 Veľká časť slovenskej verejnosti dala podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) v sobotňajších (29. 10.) krajských voľbách hlas demokratom a nenechala sa oklamať klamstvami opozície. Premiér to vyhlásil v Žiline v reakcii na predbežné výsledky volieb predsedov samosprávnych krajov. Heger zdôraznil, že ide o vysvedčenie pre populistov, ktorí klamú, chcú si zabezpečiť svoju beztrestnosť a vrátiť sa agresívne k moci. "To, že demokrati dostali hlas a podporu vo voľbách, ukazuje, že demokraciu na Slovensku chceme mať a udržať si ju," uviedol.

To, že voľby boli prvýkrát spojené, podľa premiéra výrazne pomohlo účasti v krajských voľbách. "Prinieslo to však aj veľa dobrého ponaučenia do ďalších volieb," povedal. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zdôraznil, že hnutie OĽANO má po týchto voľbách štvrtinu zo všetkých krajských predsedov. "Dnes sú to dva roky a osem mesiacov od parlamentných volieb a tie výsledky zďaleka nie sú také, ako mnohí strašili. Populisti a mafiáni z opozície si mysleli, že toto bude ich krok k návratu k moci. Demokratický volič však prišiel voliť a pomohol demokratickým kandidátom," zhodnotil.

1:15 Pred polnocou sú župy spočítané na 83 - 99%. Meno nového starostu už pozná aj vyše 1800 obcí spomedzi takmer 3-tisíc samospráv SR, jednoznačne najčastejšie sú to nezávislí kandidáti (takmer 42% zvolených), upozornil Štatistický úrad.

Prvé okresné mesto pozná meno nového starostu

0:55 Prvé okresné mesto pozná svojho starostu - ide o Medzilaborce, kde vyhral Vladislav Višňovský. Volilo ho vyše 70 percent voličov. Višňovský bol starostom aj v uplynulom volebnom období.

0:50 Referendum o premenovaní Ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne v okrese Žilina je neplatné. V sobotu (29. 10.) sa do hlasovania zapojilo 47,13 percenta oprávnených voličov. Samospráva informuje o výsledku referenda na svojej webovej stránke.

0:34 Politikom za súčasnú koalíciu sa v komunánych a župných voľbách nedarilo. Andrej Stančík a Lucia Drábiková (obaja OĽaNO) pravdepodobne neuspeli vo svojom volebnom obvode (Piešťany) do zastupiteľstva trnavského kraja. Podobný osud bude zrejme čakať aj Vladimíra Ledeckého, ktorý kandidoval do prešovského župného zastupiteľstva.

0:26 Novým nitrianskym županom sa stane Branislav Becík, ktorý doteraz viedol obec Dvory nad Žitavou. Na post starostu samosprávy kandidoval aj v súčasných voľbách. v prípade, ak by zvíťažil aj ako šéf samosprávy, by si musel vybrať, ktorý post bude zastávať.

0:11 Po spočítaní viac ako 79 percent okrskov vedie v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) podľa predbežných výsledkov súčasný predseda TTSK Jozef Viskupič s viac ako 39 percentami. "Ďakujem za prejavenú dôveru občanom kraja, ale na definitívu si ešte musíme počkať," uviedol Viskupič. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka ohlásil svoje volebné víťazstvo pri obhajobe postu na ďalšie obdobie. Dôvera vyjadrená voličmi na ďalšie štyri roky je podľa neho zaväzujúca.

Spravili sme maximum pre to, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Vyhlásila to predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, ktorá podľa neoficiálnych výsledkov volieb obhájila svoj post. Deklaruje, že chce pokračovať v naštartovaných zmenách, dokončiť rozpracované projekty a vyrovnať sa s hospodárskou krízou tak, aby krajské inštitúcie boli funkčné.