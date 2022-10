Voľby 2022 na Slovensku MIMORIADNY ONLINE: Prvé obce hlásia problémy! VIDEO Čaputová, Heger a Kollár po odvolení odkázali Slovákom...

BRATISLAVA - Po dhých mesiacoch volebných kampaní sme sa konečne dočkali - voľby 2022, ktoré sú výnimočné tým, že sú spojené, sú konečne tu. Po rokoch si tak opäť volíme zástupcov samospráv, ale aj vyšších územných celkov. To, ako voľby prebiehajú, sledujeme ONLINE.

Na Slovensku sa v sobotu ráno začali komunálne a župné voľby

Slováci si volia zástupcov samospráv na najbližšie 4 roky

V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas, Štatistický úrad zabezpečilo opatrenia

Polícia bude v sobotu dohliadať na bezproblémový priebeh volieb

Voliť sa dá len v mieste trvalého pobytu, pozor na platnosť občianskeho preukazu

Ako prvé sa budú spracovávať hlasy za kraje

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby

Načítať nové správy

11:37 Odvoliť prišla už aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

11:35 Sobotné spojené voľby sú rovnako dôležité ako národné voľby. Vyhlásil to predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) po tom, ako odvolil na bratislavskom gymnáziu na Bilíkovej ulici spoločne s manželkou.

11:13 Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) vyzval všetkých občanov, aby využili svoje právo a išli voliť. Vyhlásil to po tom, ako v sobotu ráno odovzdal svoj hlas v spojených voľbách. Kollár spolu s rodinou odvolil na Základnej škole Milana Hodžu na Škarniclovej ulici v Bratislave.

09:46 Voličom, ktorí si nemôžu sami upraviť hlasovací lístok napríklad pre zdravotné postihnutie, môže s hlasovaním pomôcť iná spôsobilá osoba. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR. Za voliča to však nesmie robiť člen okrskovej volebnej komisie. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.

09:45 V prípade podozrenia z volebnej korupcie sa treba obrátiť na najbližšieho príslušníka Policajného zboru. Uviedla to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. "V prípade, že by došlo k narušeniu verejného poriadku, ktorý mohol súvisieť aj s porušením volebného moratória, odporúčam sa obrátiť tiež na príslušníka Policajného zboru, ktorý môže túto situáciu namieste zdokumentovať a z dôvodu vecnej príslušnosti postúpiť príslušnému orgánu," podotkla s tým, že príslušným orgánom môže byť aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

08:44 Bezproblémový začiatok spojených samosprávnych volieb hlásia aj štyri najväčšie bratislavské mestské časti. Všetky volebné miestnosti boli otvorené včas. Pre TASR to potvrdili hovorcovia miestnych samospráv.

08:37 Voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov sa začali zväčša bez problémov. Výnimkou je volebná miestnosť v obci Macov (okres Dunajská Streda), kde zistili nesprávne vytlačený hlasovací lístok. Hlasovanie sa v tejto miestnosti obnoví po jeho výmene. "Predpokladá sa, že to nebude dlhšie ako hodinu. O túto hodinu bude potrebné v tejto volebnej miestnosti predĺžiť hlasovanie," informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

08:30 Spojené samosprávne voľby v Bratislavskom kraji sa začali bez problémov, technické problémy zaznamenali len v obci Tomášov (okres Senec). Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie. "V jednej obci, v Tomášove, sa nemohli začať voľby načas pre technické problémy. Na ich odstránení pracujú," uviedli z okresnej volebnej komisie. Voľby tam budú musieť trvať tým pádom o niečo dlhšie ako do 20.00 h. V okrese Senec sa volí v 75 volebných okrskoch.

07:34 Možnosť prvýkrát pristúpiť k volebným urnám má v sobotu počas spojených volieb podľa informácií zo Štatistického úradu SR asi 140.000 mladých ľudí. Viacerí uviedli, že voliť pôjdu, pretože im záleží na tom, kto bude viesť ich mesto alebo samosprávny kraj. Nájdu sa aj takí, ktorí voľné dni využijú na cestovanie a v deň volieb nebudú v mieste svojho trvalého bydliska.

07:00 Volebné miestnosti sa oficiálne otvorili, odvoliť prichádzajú prví ľudia.