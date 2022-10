Voľby 2022 na Slovensku MIMORIADNY ONLINE: Poznáme mená viacerých nových predsedov krajov!

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Volebné miestnosti sa na väčšine Slovenska zatvorili

Slováci si dnes volili zástupcov samospráv na najbližšie 4 roky

Podľa prvých výsledkov v bratislavskom kraji zvíťazil Juraj Droba, Trnavskom Jozef Viskupič, Žilinskom Erika Jurinová

Isté víťazstvo má Ondrej Lunter, ktorý kandidoval na predsedu banskobystrického kraja

Poča s volieb pútali pozornosť niektoré incidenty z Trnavského či Prešovského kraja, kde dochádzalo k podozreniam z manipulácie s lístkami, či ich vynášaním

Polícia preveruje tieto podozrenia

Ako prvé sa budú spracovávať hlasy za kraje

Slovensko odvolilo: Sledujte s nami výsledky a reakcie na voľby 2022

0:11 Po spočítaní viac ako 79 percent okrskov vedie v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) podľa predbežných výsledkov súčasný predseda TTSK Jozef Viskupič s viac ako 39 percentami. "Ďakujem za prejavenú dôveru občanom kraja, ale na definitívu si ešte musíme počkať," uviedol Viskupič. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka ohlásil svoje volebné víťazstvo pri obhajobe postu na ďalšie obdobie. Dôvera vyjadrená voličmi na ďalšie štyri roky je podľa neho zaväzujúca.

Sledujte s nami komunálne a župné voľby

23:52 V komunálnych voľbách je aktuálne sčítaných vyše 42 percent zápisníc, účasť je nateraz 52,6 percenta. V župných voľbách je sčítaných takmer 91 percent okrskov, účasť je 43 percent.

23:33 Ján Mažgút priznal porážku v boji o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Uviedol to po sčítaní viac ako polovice okrskov v centrále strany Smer-SD. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba oslavuje opätovné víťazstvo vo voľbách. Post šéfa kraja bude zastávať ďalšie volebné obdobie. Na tlačovej konferencii po sčítaní nadpolovičnej väčšiny hlasov skonštatoval, že výsledky ho prekvapili a vyhlásil sa za víťaza.

VIDEO Droba oslavuje víťazstvo, Bratislavský kraj bude viesť ďalšie volebné obdobie

23:20 Volebná účasť v župných voľbách sa aktuálne pohybuje na úrovni vyše 42 percent. Posledné voľby do VÚC spred piatich rokov mali účasť len 30 percent.

23:10 Predbežné výsledky k 23. hodine:

Bratislavský kraj - po spočítaní 63,27 percenta okrskov má Juraj Droba 62,66 percenta hlasov. Druhý Ján Mažgút má 13,54 percenta.

Trnavský kraj - Jozef Viskupič nateraz získal 38,66 percenta hlasov, druhý József Berényi 17,81 percenta. ​Sčítaných je 68,5 percenta okrskov.

Trenčiansky kraj - Jaroslav Baška má 68,29 percenta hlasov, druhý Peter Máťoš 15,78 percenta. Sčítaných je 79,44 percenta okrskov.

Nitriansky kraj - Nateraz vyhráva Branislav Becík s 27,91 percentami, druhý je Milan Belica s 21,93 percentami. Sčítaných je 79,81 percenta okrskov.

Žilinský kraj - Po sčítaní percenta 75,41 okrskov to vyzerá tak, že svoj post obhájila aj žilinská županka Erika Jurinová. Aktuálne má 32,79 percenta hlasov, druhý Igor Choma 21,61 percenta.

Banskobystrický kraj - Jasné víťazstvo má Ondrej Lunter, ktorého volilo 46,75 percenta ľudí. Druhý Adrián Polóny má výraznú stratu na úrovni 15,0 percenta hlasov. Sčítaných je už 93,46 percenta okrskov. ​

Prešovský kraj - Po spočítaní 79,26 percenta okrskov má Milan Majerský 40,59 percenta hlasov a Michal Kaliňák​ 31,93 percenta.

Košický kraj - Jasný víťaz je aj v Košickom kraji - Rastislav Trnka má 51,74 percenta okrskov a druhý Viliam Zahorčák 16,09 percenta. Sčítaných je 72,59 percenta okrskov.

Ondrej Lunter smeruje k jednoznačnému víťazstvu

Ondrej Lunter smeruje k jednoznačnému víťazstvu

22:28 V Banskobystrickom samosprávnom kraji po spočítaní vyše 75 percent okrskov vedie naďalej Ondrej Lunter (46,22 %) pred Adrianom Polónym (14,81 %). Nezávislý kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) uznal porážku vo voľbách.

21:55 V Bratislavskom kraji je k 21:40 sčítaných vyše 12 percent okrskov, viac ako 50 percent má súčasný župan Juraj Droba. Druhý je hovorca Smeru Ján Mažgút s vyše 14 percentami. V Trnavskom kraji vedie rovnako súčasný župan Jozef Viskupič, ktorý má 34 percent hlasov, druhý József Berényi má 21 percent. Aktuálne je spracovaných 26 percent zápisníc.



21:20 V Prešovskom samosprávnom kraji po spočítaní 10,16 % okrskov vedie zatiaľ Michal Kaliňák (42,64 %) pred Milanom Majerským (30,57 %). V Banskobystrickom samosprávnom kraji po spočítaní viac ako desiatich percent okrskov vedie Ondrej Lunter (40,59 %) pred Adrianom Polónym (13,37 %).

Prvé výsledky volieb

20:50 Štatistický úrad zverejňuje prvé výsledky volieb. V Trenčianskom kraji nateraz vedie súčasný šéf župy Jaroslav Baška, ktorý má nateraz vyše 78 percent hlasov. V Žilinskom kraji vedie rovnako súčasná županka Erika Jurinová (34,24 percenta), v tesnom závese je kandidát KDH Igor Janckulík (30,13 percenta). V Banskobystrickom kraji vhyráva Ondrej Lunter, ktorý má vyše 44 percent, v Prešovskom kraji hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák (takmer 44 percent) a v Košickom kraji Rastislav Trnka (80 percent).



20:25 V obci Žehra v Spišskonovoveskom okrese budú volebné miestnosti otvorené dlhšie. Dôvodom je vysoký záujem miestnych voličov. Potvrdila to zapisovateľka miestnej volebnej komisie Tatiana Brandoburová s tým, že aj teraz ešte stoja voliči v rade v jednom z volebných okrskov. "Zatiaľ nevieme povedať definitívne, dokedy bude volebná miestnosť otvorená, zrejme ale asi až do 22.00 h. My jednoducho musíme dať možnosť voliť všetkým, ktorí o to prejavia záujem," skonštatovala Brandoburová. Problém s kapacitou v jednom z dvoch miestnych volebných okrskov bol už počas dňa. Aj z tohto dôvodu tam pridali ďalšiu plentu, aby proces urýchlili. Z tohto dôvodu sa predlžuje volebné moratórium v celom Košickom kraji.

20:00 Voľby sa oficiálne skončili, v troch obciach sa moratórium týkajúce sa volieb do VÚC predĺžilo o 45, resp. 90 minút. Zverejňovanie výsledkov komunálnych volieb to neovplyvní.