Voľby 2022 na Slovensku MIMORIADNY ONLINE: Dlhoočakávaný deň je tu! Pozor si dajte na tieto maličkosti

Na Slovensku sa v sobotu ráno začali komunálne a župné voľby

Slováci si volia zástupcov samospráv na najbližšie 4 roky

V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas, Štatistický úrad zabezpečilo opatrenia

Polícia bude v sobotu dohliadať na bezproblémový priebeh volieb

Voliť sa dá len v mieste trvalého pobytu, pozor na platnosť občianskeho preukazu

Ako prvé sa budú spracovávať hlasy za kraje

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby

07:00 Volebné miestnosti sa oficiálne otvorili, odvoliť prichádzajú prví ľudia.

06:59 Do volebnej miestnosti by si mali ľudia prekryť horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom. V súvislosti s nadchádzajúcimi spojenými samosprávnymi voľbami to odporúča Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a aj chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení," vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Voličom tiež odporučil, aby si pred vstupom do volebnej miestnosti vydezinfikovali ruky, rovnako aj po odchode. "V prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú," doplnil Mikas.

SPOJENÉ VOĽBY 2022: odporúčania pre členov volebných komisií a voličov Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v... Posted by Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky on Wednesday, October 26, 2022

06:45 V sobotných (29. 10.) spojených voľbách môže prísť voliť takmer 4,41 milióna ľudí, prvýkrát hlasovať vo voľbách bude môcť 140.000 mladých ľudí. Vyplýva to z odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Medzi 4,4 milióna voličov patria osoby, ktoré majú viac ako 18 rokov a majú trvalý pobyt na Slovensku, teda občania SR a cudzinci. Presný počet ľudí, ktorí mali právo voliť, bude známy až zo sumarizácie zápisníc o výsledkoch volieb.

Pozor na dodržanie správneho postupu

Kandidátom v sobotných (29. 10.) spojených voľbách budeme odovzdávať hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujeme ich poradové číslo. V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

🗳 INFOKAMPAŇ PRED SPOJENÝMI VOĽBAMI: VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI POZOR NA FAREBNÉ ODLÍŠENIE VOLIEB AJ POČTY KRÚŽKOV Spojené... Posted by Ministerstvo vnútra SR on Thursday, October 20, 2022

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Hlas voliča bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. "Hlas je neplatný, ak nie je zakrúžkované žiadne meno kandidáta, alebo ak je pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaných viac mien, ako je počet poslancov, ktorý sa má zvoliť do zastupiteľstva. Takisto je neplatný napríklad pri voľbe starostu, ak je zakrúžkovaných viac mien ako jedno. Na ostatné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada," uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

Celkovo v takmer 3000 obciach a mestách

Sobotňajšie (29. 10.) komunálne voľby sa uskutočnia v 2921 mestách, mestských častiach a obciach Slovenska. Volebné miestnosti sa síce otvoria aj v ďalších piatich obciach, no v tých neevidujú žiadnych kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, voliči tak tam budú hlasovať len v krajských voľbách. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

V 2921 obciach, v ktorých sa bude hlasovať v komunálnych voľbách, sa voľba starostu skutoční len v 2915 z nich. "Zvyšných šesť obcí neeviduje ani jedného kandidáta na starostu, preto voliči budú hlasovať len za poslancov obecných zastupiteľstiev," uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. "V 25 obciach kandiduje nižší počet kandidátov na miesto poslanca, ako je počet mandátov," dodala.

Archívne VIDEO TB Štatistického úradu SR k spojeným komunálnym voľbám

V sobotňajších spojených samosprávnych voľbách sa ako prvé budú rátať a sumarizovať hlasy, ktorými si voliči vyberali predsedov a poslancov samosprávnych krajov. Šéfov samospráv i poslancov zastupiteľstiev budú voliť v 2926 obciach SR. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámili predstavitelia Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Predseda ŠÚ SR Peter Peťko upozornil, že nadchádzajúce voľby sú jedinečné nielen súbežným spracovaním dvoch samostatných volieb z minulosti, ale aj tým, že sumarizácia výsledkov sa bude realizovať výlučne elektronicky prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému (IVIS) a rovnako i tým, že v priebehu spracovania výsledkov príde k zmene času.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

Vzhľadom na zmenu času bude pri spracovaní sobotňajších (29. 10.) spojených samosprávnych volieb na 70 minút zastavené prijímanie zápisníc z volebných okrskov v systéme Integrovaného volebného informačného systému (IVIS). Spracovanie výsledkov v rámci okrskových volebných komisií bude prebiehať bez obmedzenia.