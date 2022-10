Vo volebnej miestnosti pozor na farebné odlíšenie volieb aj počty krúžkov

"V prípade, že sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o vydanie nových hlasovacích lístkov. Nesprávne upravené hlasovacie lístky je povinný odložiť do určenej schránky, ktorá sa bude nachádzať v každej volebnej miestnosti. Po odhlasovaní, teda vložení obálky do volebnej schránky, však už nie je možnosť požiadať o nové hlasovacie lístky," vysvetlila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR Eva Chmelová. Krajské voľby majú modrú farbu, komunálne bielu

Pripomíname, že volebná schránka pre krajské voľby bude v modrej farbe. Volič do nej vloží modrú obálku s dvoma hlasovacími lístkami s modrými pruhmi na okrajoch. Pre komunálne voľby je určená biela schránka. Volič vloží do nej bielu obálku s dvoma bielymi hlasovacími lístkami. Voliči v Bratislave a Košiciach volia do orgánov mestskej časti aj mesta, preto dajú do obálky až štyri hlasovacie lístky: dva biele a ďalšie dva biele na ľavom okraji so sivým pruhom. Ak volič vloží hlasovací lístok do farebne nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Pozor na počty krúžkov

Hlasovacie lístky sa upravujú krúžkovaním poradového čísla kandidáta. Upozorňujeme, že ak volič neoznačí zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na poslanca, starostu, primátora alebo župana je tento hlasovací lístok neplatný. Hlasovací lístok je neplatný aj v prípade, ak volič označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, alebo ak zakrúžkoval viac ako jedného kandidáta na starostu, primátora alebo župana. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku. V prípade, že volič označil zakrúžkovaním menej kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, je hlasovací lístok platný. Hlasovací lístok môže byť len na predpísanom tlačive Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

Pozor na počty hlasovacích lístkov

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Obdobné pravidlo sa uplatní v prípade niekoľkých hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Obdobné pravidlo sa uplatní aj v prípade niekoľkých hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce.