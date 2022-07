Kandidátom OĽANO na predsedu Košického samosprávneho kraja bude Erik Ňarjaš

"Mojou jedinou motiváciou je pričiniť sa o to, aby sa aj na východnom Slovensku žilo minimálne tak dobre ako na západnom Slovensku," povedal s tým, že kandidovať sa rozhodol najmä preto, že pochádza z Košického kraja a je rodený Košičan.

Volebný program zhrnul do štyroch bodov

Svoj volebný program zhrnul do štyroch bodov. Sú nimi podpora výskumu a investícií s vyššou pridanou hodnotou, a tým znižovanie príjmovej nerovnosti medzi východným a západným Slovenskom, starostlivosť o seniorov zriadením krajskej opatrovateľskej agentúry, starostlivosť o deti a mládež zriadením župných škôlok, vybudovaním župného tábora s všestrannou podporou športu a tiež podpora turizmu a cestnej infraštruktúry.

"Vyskúšal som si riadiť medzinárodné firmy, som poslancom NR SR. Mám tomu kraju možno čo dať, mám výtlak na ministra financií, to znamená, kraju by som prispel tým, že by som do neho vedel dostať investície. Ponuka kandidátov, ktorí sú na stole, si z mojej perspektívy vyžaduje niekoho, kto pri tej vláde sedí, aby to nezostalo pri rečiach, ale pri činoch," uviedol Ňarjaš s tým, že podľa neho sa dá v KSK urobiť viac ako doteraz. Jeho cieľom je tiež zvýšiť transparentnosť pri verejných obstarávaniach. Do kampane o post predsedu KSK plánuje investovať 100.000 eur z vlastných zdrojov a ďalších 100.000 eur z prostriedkov hnutia OĽANO.