Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík (Zdroj: Profimedia)

BRATISLAVA - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík zažíva najlepšiu sezónu v kariére. V priebežnom hodnotení Speedway Grand Prix mu patrí fantastické tretie miesto a pokiaľ by sa mu podarilo získať medailu, bol by to historický úspech pre celý slovenský motošport.