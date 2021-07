BRATISLAVA - To nie je pravda, to nemôže byť pravda, takí ľudia neodchádzajú. To bola prvá reakcia českej herečky Ivany Chýlkovej, ktorú správa o úmrtí slovenského humoristu, dramatika, prozaika, textára, herca, režiséra a speváka Milana Lasicu zastihla doma.