Pojednávanie s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom je zrušené

"Pojednávanie s obžalovaným M. K. je zrušené z dôvodu ospravedlnenej neúčasti obžalovaného, ktorý trvá na osobnej prítomnosti na hlavnom pojednávaní," vysvetlila Kudjáková. Podľa jej slov však termín hlavného pojednávania nariadený na štvrtok (5. 3.) zostáva v platnosti. Hlavné pojednávanie sa začalo koncom januára tohto roku.

Sudkyňa ŠTS Ružena Sabová vtedy zvažovala, že Kotlebu môže posudzovať podľa prísnejšieho paragrafu než v obžalobe prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáša Honza. Teda, že by ho mohla súdiť zo založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd a nielen za prejav sympatie k hnutiu.

V tomto prípade by nebolo možné obžalovanému uložiť peňažný ani podmienečný trest. Kotlebovi by hrozil prísnejší trest, až osem rokov odňatia slobody, ktorý sa podľa Honza nedá vyriešiť podmienečným trestom. Samosudkyňa Sabová odročila po žiadosti obžalovaného pojednávanie na 4. a 5. marca, čiže až po parlamentných voľbách. Kotleba ju o to žiadal aj preto, aby nebolo možné považovať konanie za politické. Prokurátor dôvod na odročenie nevidel, ale súhlasil s ním preto, aby sa aj on mohol pripraviť na novú možnú kvalifikáciu skutku.

Prokurátor Honz podal obžalobu na Kotlebu ešte v októbri minulého roku. Kotleba sa mal trestného činu dopustiť, keď odovzdal trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur.