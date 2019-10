MIMORIADNY ONLINE Redakcie dostali niekoľkohodinovú nahrávku, má ísť o Gorilu

BRATISLAVA - Viaceré slovenské redakcie, medzi nimi aj topky.sk, obdržali v utorok vo večerných hodinách e-mail s takmer 39-hodinovou zvukovou nahrávkou. Podľa jej názvu - Gorila - by malo ísť o súbor, ktorý zachytáva konverzáciu v neslávne známom byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Pravosť záznamu však zatiaľ nebola verifikovaná.

11:20 - Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana Kočnera. Jej autenticitu vtedy potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Podrobnosti si prečítajte TU.

11:15 - "Gorila so mnou nemá nič, mňa sa nepýtajte," povedal líder SNS Andrej Danko v reakcii na novinárske otázky. "Gorila so Slovenskou národnou stranou nemá nič a nikdy nemala nič, to je celé. Neviem o tom nič, mrzí ma, že niektoré veci sa dozvedáme až z médií. Zachytil som, že sa objavili nejaké nahrávky," skonštatoval. Ako poznamenal, asi všetkých zaujíma, čo na nich bude.

11:10 - K zverejneniu údajnej nahrávky Gorila sa v úvode tlačovej besedy vyjadril aj predseda SaS Richard Sulík. "Toto ešte slovenská politika nezažila. Je veľmi vysoký predpoklad, že aktéri sa budú snažiť mariť vyšetrovanie a ovplyvňovať svedkov," okomentoval. Sulík je presvedčený, že orgány činné v trestnom konaní by mali okamžite začať konať. "Nevieme, kto všetko je v tomto namočený. A tí, ktorí tak nápadito teraz mlčia, možno vedia prečo," povedal. "Polícia má záznam rok, evidentne teda dochádzalo k mareniu vyšetrovania," uzavrel líder SaS.

10:50 - Údajnú nahrávku Gorily, ktorá bola verejne dostupná na www.srinfo.6te.net, si už nestiahnete. Link je nefunkčný. K dispozícii je ale nasledovný odkaz.

10:45 - Reakcie na údajnú nahrávku Gorily sa šíria na sociálnych sieťach od skorého rána. Link, na ktorom je možné stiahnuť si takmer 39-hodinový záznam, zdieľajú aj verejne známe osoby.

10:30 - Finančná skupina Penta zaslala reakciu aj k samotnej kauze Gorila. "Verejný záujem v tejto kauze spočíva v tom, aby sa vyšetrovaním zistilo, či napríklad skupina Penta používala pred viac ako 14 rokmi nezákonné metódy na presadzovanie svojich záujmov a či svojou činnosťou spôsobila finančnú ujmu slovenským daňovým poplatníkom," uviedli s tým, že za posledných osem rokov poskytli k tomu množstvo informácií.

Z nich a zo samotného vyšetrovania podľa Penty jasne vyplýva, že "neexistuje žiadna transakcia, kde by Penta pripravila slovenských daňových poplatníkov čo len o korunu." Penta ďalej upozorňuje, že Ústavný súd označil údajnú akciu SIS, ktorá vystupuje pod názvom Gorila, za nezákonnú. "Z rozhodnutia Ústavného súdu z novembra 2012 jasne vyplýva, že akýkoľvek štátny orgán, ktorý by disponoval nahrávkami z tohto údajného odpočúvania, je povinný ich zničiť!" dodali.

10:00 - Penta podáva trestné oznámenie: K nahrávke, ktorej pravosť zatiaľ nie je overená, sa už prostredníctvom manažéra pre externé vzťahy Martina Danka vyjadrila aj Penta. "Akékoľvek nahrávky tohto druhu, bez ohľadu na ich pôvod, sú nezákonným materiálom a nesmú byť zverejňované a používané. Spôsob, akým mali byť údajné zvukové nahrávky sprístupnené redakciám, nesie zjavné znaky páchania trestnej činnosti a preto podávame trestné oznámenie," znelo okrem iného v stanovisku.

Podľa Penty je s nahrávkami zjavne nezákonne manipulované. "Sú s najväčšou pravdepodobnosťou kopírované, zostrihávané, či inak upravované, alebo dokonca vyrábané a preto ich považujeme za nedôveryhodné a nebudeme sa k ich obsahu ani teraz a ani v budúcnosti vyjadrovať," ohradila sa finančná skupina.

Ostrosledovaná kauza

Na spomínanej nahrávke, ktorú obdržali redakcie aj Nadácia zastavme korupciu, je počuť hlasy osôb, ktoré vystupujú v už medializovanom prepise z roku 2011. Známy je pod názvom Gorila. Záznam mala vyhotoviť Slovenská informačná služba po tom, ako si v okolí už spomínaného bytu na Vazovovej ulici príslušník SIS Peter Holúbek všimol zvýšený pohyb vysoko postavených osôb.

Zachytávať má údajný rozhovor medzi spolumajiteľom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom a niekdajšími vplyvnými politikmi, napríklad expremiérom Robertom Ficom, vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom, šéfkou Fondu národného majetku Annou Bubeníkovou a inými.

Po tom, ako anonym zverejnil v roku 2011 údajný prepis Gorily, vyšli do ulíc tisíce Slovákov. Aj napriek tomu, že kauza sa dostala na stôl vyšetrovateľov, orgány činné v trestnom konaní sa vyjadrili, že zaistené dôkazy neumožňujú, aby bolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe.

Anonym, ktorý v utorok zaslal údajnú nahrávku Gorily o veľkosti vyše dvoch gigabajtov, uvádza nasledovné: "Ako občania tejto krajiny chceme zverejniť nahrávku kauzy GORILA!!! Ľudia si musia vedieť urobiť obraz o tom, ako prebieha bussiness za ich peniaze. Nahrávka je prístupná cez našu stránku www.srinfo.6te.net. S pozdravom Anonymous," napísali.