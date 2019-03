Začal sa proces v ďalšom prípade vraždy, ku ktorej sa priznal Mikuláš Černák: Odsúdia aj komplicov?

Prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky žaluje Mikuláša Černáka pre trestný čin brania rukojemníka a trestný čin vraždy a obvineného Jána Kána pre trestný čin vraždy, ktoré spáchali formou spolupáchateľstva. Pojednávanie sa koná za sprísnených bezpečnostných opatrení.

Obžalovaný Mikuláš Černák je stíhaný za to, že v auguste a v septembri 1997 na objednávku občanov Poľskej republiky nariadil prevzatie Szymaneka a jeho držanie na území Slovenskej republiky. Cieľom bolo získanie peňažných prostriedkov za výkupné. Mikuláš Černák a Ján Kán sú stíhaní za skutok, spočívajúci v tom, že po prezradení lokality, v ktorej bol Szymanek zadržiavaný, dohodli sa na jeho usmrtení. V septembri 1997 pri chate za Polomkou blízko Brezna poľského podnikateľa usmrtili tak, že Mikuláš Černák mu strelil z pištole do úst a následne Ján Kán mu strelil z tej istej pištole do hrudníka.

Pôvodne v prípade únosu a vraždy poľského podnikateľa bol stíhaný bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák a jeho dvaja spolupracovníci. Trojicu pre nedostatok dôkazov Krajský súd v Banskej Bystrici oslobodil v októbri 2001 a Najvyšší súd verdikt potvrdil v apríli 2002. Krajský súd v Banskej Bystrici v septembri 2011 vyhovel návrhu Generálnej prokuratúry a povolil obnovu konania.

Súd zároveň zrušil oslobodzujúce rozsudky v tejto veci z rokov 2001 a 2002 a vrátil kauzu prokurátorovi do prípravného konania. Prokuratúra svoj návrh oprela o viaceré nové skutočnosti. Ide aj o dôkazy z procesu so štyrmi poľskými občanmi, ktorých krakovské súdy odsúdili za podiel na únose Szymaneka.