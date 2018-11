Prvé reakcie na odsúdenie Bašternáka: Fico by sa mal okamžite vysťahovať z Bonaparte

Opozícia rozhodnutie súdu uvítala. „Je to pre nás zadosťučinenie a zároveň povzbudenie, že vyvíjať sústavný tlak na orgány činné v trestnom konaní, burcovať verejnú mienku za spravodlivosť má význam a nikdy sa netreba v tomto zápase vzdať. Je to zároveň povzbudenie pre všetkých čestných prokurátorov a policajtov, že ich snaha má význam,“ uviedla vo svojom stanovisku strana SaS.

Kaliňák ho chcel zachrániť

Bašternákovo priznanie podľa strany usvedčuje vtedajšie vedenie finančnej správy, že konalo v prospech jeho záujmov a v rozpore s verejným záujmom. „Usvedčuje bývalého ministra vnútra Kaliňáka, že vynaložil extrémne veľké úsilie, aby tohto daňového podvodníka zachránil pred spravodlivosťou,“ napísala strana.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

„Nie je to však len on, kto by mal odísť navždy z politiky. Je to v prvom rade Robert Fico, ktorý sa usalašil v Bašternákovom luxusnom byte, akoby bol jeho. Bašternákovo priznanie je ďalšou obrovskou dierou do dôveryhodnosti Smeru-SD. Čudujeme sa Mostu-Híd, čo ešte v tejto vládnej zostave robí,“ dodala strana.

Fico by sa mal vysťahovať z Bonaparte

Ladislav Bašternák sa dnes na súde priznal, že štát okradol na daniach približne o dva milióny eur. Podľa hnutia OĽANO je to len Bašternákova snaha, aby si zabezpečiť najnižší možný trest. „OĽANO vyzýva poslanca Roberta Fica, aby sa konečne vysťahoval z bytu daňového podvodníka a nerobil Slovensku hanbu na medzinárodnej úrovni. Teraz už nie je naozaj na čo čakať,“ uviedla strana, ktorá bude mať o pol druhej brífing.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

„Rozbeh dobrý. A teraz treba pokračovať s ďalšími, navrhujem Roberta Kaliňáka a Roberta Fica,“ napísal na sociálnej sieti Ľubomír Galko. „Jozef Rajtár, toto je Tvoja zásluha a patrí Ti môj obrovský rešpekt. O to viac, že viem, koľko Ťa to celé stálo síl, času, úsilia a boja. Verím, že ľudia ako Ty majú v politike svoje významné miesto. Pretože len tak bude Slovensko lepším a spravodlivejším miestom pre život,“ uviedla Jana Kiššová.

Bašternáka odsúdili

Podnikateľ Ladislav Bašternák je vinný zo spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného, za čo dostal nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH voči svojej spoločnosti BL 202 vo výške takmer dva milióny eur. Rozsudok si vypočul v stredu na Okresnom súde Bratislava II po tom, ako svoju vinu priznal a skutok oľutoval. Bašternák zároveň dostal zákaz päť rokov podnikať. Jeho obhajca sa voči rozsudku odvolal.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Sadzba za zločin neodvedenia dane a poistného je sedem až 12 rokov. Súd však v prípade Bašternáka zohľadnil poľahčujúce okolnosti, ako čistý register trestov, priznanie sa ku skutku, jeho oľutovanie a uhradenie škody. Prokurátor ešte pri prednesení obžaloby povedal, že cieľom prevodov 12 bytov bolo len vylákanie daňovej výhody. Výsledkom bol vykázaný nadmerný odpočet DPH vo výške takmer dva milióny eur. Okrem nepodmienečného trestu žiadal aj prepadnutie jeho majetku.