MIMORIADNE Kiska prehral spor v kauze Veľký Slavkov: Sudca ho vyzval, aby odstúpil

Sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský totiž v piatok rozhodol v kauze sporných pozemkov pod Tatrami, o ktorých vlastníctvo sa sporil Ján Franc so slovenským prezidentom. Sudca dal vo verdikte za pravdu žalobcovi, a teda uznal vlastnícke práva k pozemkom Jánovi Francovi.

Sudca vyzval Kisku, aby odstúpil

Sudca po pojednávaní nepriamo vyzval Kisku, aby vzhľadom na zistenia v kauze odstúpil z funkcie prezidenta republiky a prestal byť politicky činný. „Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ povedal pre Pravdu sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský po pojednávaní.

Na Okresnom súde (OS) v Poprade sa v v polovici mája začalo pojednávanie ohľadom sporu o vlastníctvo pozemkov v katastri obce Veľký Slavkov, ktorého majiteľom má byť prezident SR Andrej Kiska. Ján Franc však tvrdí, že výlučným vlastníkom predmetných pozemkov je on.

Kiska tvrdil, že zlyhali štátne orgány

OS ešte koncom januára predbežne prerokoval predmetný spor, v rámci ktorého bola posledná možnosť, aby sa konflikt vyriešil mimosúdne. K dohode medzi oboma stranami nedošlo, a preto sa v polovici mája postavili pred súd. Stále trvajú na svojich vlastníckych právach, Kiska vtedy tvrdil, že v tomto prípade zrejme zlyhali štátne orgány.

„Je to taká zvláštna situácia, povedal som to aj minule, predstavte si, že si kúpite byt a o 20 rokov príde niekto, koho ste nikdy nevideli a povie, ten byt mi vráť, lebo je môj. Musím povedať, že aj po tom, čo som si dnes vypočul, pokiaľ skutočne došlo k pochybeniu štátu a niekto o niečo prišiel neprávom, je mi to nesmierne ľúto,“ povedal v máji Kiska.