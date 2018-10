MIMORIADNE Kočnerovi znalci zmenky neskúmali: Originály odovzdali súdu

BRATISLAVA - Kontroverzný podnikateľ Marian Kočner odovzdal zmenky Okresnému súdu v Bratislave. Podľa jeho právnych zástupcov by znaleckým skúmaním došlo k ich fyzickému poškodeniu. Kočner ich predtým odmietol odovzdať, chcel ich dať preskúmať znalcovi do zahraničia.

Informáciu priniesol spravodajský portál TV Joj. Marian Kočner odovzdal tri kusy originálov zmeniek, ktoré od neho požadoval bratislavský okresný súd. Odovzdal ich do trezoru Okresného súdu. Kočner ich predtým odmietol odovzdať, kým ich nepreskúma zahraničný znalec.

Originály zmeniek sú v trezore

„Keďže znaleckým skúmaním by došlo k fyzickému zásahu do týchto cenín a prokuratúra nám skúmanie nepovolila, náš klient zmenky odovzdal do trezoru okresného súdu,“ povedal pre televíziu Joj Kočnerov advokár Michal Madzák. Odvolával sa pri tom na skutočnosť, že skúmanie zahraničnými znalcami Kočnerovi zakázal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

Podnikateľ Marian Kočner je väzobne stíhaný v kauze zmeniek a nárokuje si preplatenie miliónových zmeniek od televízie Markíza. Originály zmeniek od neho požadovali orgány činné v trestnom konaní po tom, ako sa stal v tejto kauze obvinený spolu s Pavlom Ruskom. Kočner tvrdí, že zmenky z roku 2000 sú pravé. Problém nastal v momente, keď mu takéto skúmanie zakázal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Prípad sa týka podozrenia z falšovania zmeniek v hodnote približne 69 miliónov eur. Kočner je v súčasnosti väzobne stíhaný. Do väzby ho vzali koncom júna.