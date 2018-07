Nové zistenia o únose Vietnamca: Nemci tvrdia, že Schengen opustil slovenským strojom

Túto informáciu prevzali v pondelok večer na svojich weboch prvý program nemeckej verejnoprávnej televízie ARD, rozhlasové stanice Deutschlandfunk, Deutsche Welle a Severonemecký rozhlas (NDR), ako aj internetové vydania rôznych periodík. Podľa berlínskych vyšetrovateľov niet o použití slovenského vládneho stroja pri únose "takmer žiadnych pochybností", cituje FAZ z ich správy.

Kriminalisti poukazujú v nej na stretnutie vietnamského ministra vnútra To Lama a vtedajšieho ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktoré podľa ich názoru "malo jediný účel", a to "pána Trinha relatívne bezproblémovo dostať zo schengenského priestoru a do Vietnamu". Iba v stredu 25. júla odsúdili v Berlíne Vietnamca Long N.H. (47), ktorého vlani 12. augusta zadržali v Česku a ktorého ešte v tom istom mesiaci vydali na trestné stíhanie do Nemecka, na tri roky a desať mesiacov väzenia. Pomerne mierny trest súvisí s Vietnamcovým priznaním pred nemeckými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Obžalovaný vedel o plánoch vietnamskej tajnej služby uniesť z Nemecka niekdajšieho vietnamského politika a vedúceho pracovníka tamojšej štátnej ropnej spoločnosti Trinh Xuan Thanha, aj keď nepatril medzi riadiace osobnosti operácie. Súd ho uznal za vinného z napomáhania k trestnému činu obmedzovania osobnej slobody a spolupráce s cudzou tajnou službou.

Muž prenajal v Prahe tri motorové vozidlá vrátane toho, ktoré bolo napokon 23. júla 2017 použité v Berlíne pri únose spomínanej osoby za bieleho dňa a neskôr vrátené v českej metropole. Nemecká Spolková prokuratúra považovala tento prípad za príklad štátom organizovaného únosu, po ktorom podnikateľa, ktorý v Nemecku požiadal svojho času o politický azyl, odsúdili vo vlasti v dvoch procesoch dvakrát na doživotné tresty väzenia za korupciu a zlé hospodárenie. Kauza sa skúmala aj na Slovensku, pretože Vietnamca mali údajne prepraviť do vlasti cez slovenské územie, čo však vietnamsky veľvyslanec poprel.

Slovenská informačná služba ani Vojenské spravodajstvo nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V máji 2018 to povedal premiér Peter Pellegrini s tým, že ho o tom informovali predstavitelia samotných spravodajských služieb. "Ani dnes nedisponujú naše spravodajské služby poznatkami, ktoré by ukazovali, že by sa ktorýkoľvek orgán na Slovensku podieľal na tomto únose, alebo že by vietnamskej strane bola poskytnutá akákoľvek súčinnosť," dodal.

Pripomenul však, že ak by nemecká strana okamžite po únose, ktorý bol zachytený na kamery, informovala medzinárodné inštitúcie, Slovensko mohlo byť obozretnejšie. "Ešte aj v deň možného odletu alebo unesenia toho človeka z pôdy Európskej únie nemal nikto informáciu o tom, čo sa stalo. Tu vidím určité pochybenie aj z nemeckej strany," povedal Pellegrini.