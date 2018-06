Podnikateľka z Česka je vinná: Kvetinárka Eva plánovala vraždu manžela

Špecializovaný trestný súd v Pezinku dnes uznal českú podnikateľku Evu Zámečníková za vinnú v kauze prípravy vraždy bývalého manžela. "Súd uznal obžalovanú vinnou a uložil jej trest odňatia slobody osem rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia a ochranný dohľad na dva roky. Obhajoba podala odvolanie, prokurátor si ponechal lehotu," uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Ide pritom už o tretí verdikt špecializovaného súdu v tomto prípade. Dva predošlé verdikty Najvyšší súd SR zrušil.

Pôvodne ŠTS obžalovanú uznal v auguste 2015 za vinnú. Najvyšší súd následne v októbri 2016 rozsudok zrušil a prípad ŠTS vrátil. Problémom podľa najvyššieho súdu bolo postavenie kľúčového svedka obžaloby Martina A. Podľa Najvyššieho súdu nespĺňal zákonné podmienky na postavenie policajného agenta. Preto ako zákonnú uznal len časť jeho svedeckých výpovedí. Na tomto základe ŠTS v januári 2017 rozhodol, že tieto dôkazy nepostačujú na uznanie obžalovanej za vinnú a oslobodil ju.

Podľa verdiktu Najvyššieho súdu SR z apríla tohto roku však v prípade boli "vykonané všetky dôležité a potrebné dôkazy o vine". Podľa predsedu senátu teda aj z dôkazov, ktoré najvyšší súd označil za zákonné, vyplýva, že skutok sa stal a Špecializovaný trestný súd ich teda vyhodnotil nesprávne. Prípad mu preto vrátil na opätovné prejednanie, keďže odvolací súd nie je podľa neho po oslobodzujúcom rozsudku na prvom stupni oprávnený vyniesť sám odsudzujúci rozsudok.

Objednávky vraždy

Podľa obžaloby si Eva Zámečníková vraždu manžela Ľudovíta objednala 15. januára 2014 u Martina A. a zaplatiť za ňu chcela 50-tisíc eur. Ten sa však obrátil na políciu a stal sa korunným svedkom. Eva mala podľa svedka na vraždu zabezpečiť krátku zbraň, no keďže sa jej nepodarilo zohnať strelivo, vraždu odložili o týždeň. Neskôr Martinovi A. povedala, že zbraň je nefunkčná a manžela má zaškrtiť. Korunnému svedkovi ukázala priestory rodinného domu a podľa obžaloby pripravila plastové zaťahovacie pásky a gumové švihadlo, ktorým mal vraždiť.

Dňom vraždy mal byť 24. január 2014. Manžela potom plánovala po dvoch rokoch vyhlásiť za nezvestného a tak získať zvyšok ich spoločného domu. Dôvodom, prečo sa chcela zbaviť manžela, je podľa korunného svedka aj to, že nechcela „živiť darmožráča“. Polícia na to, aby získala dostatok dôkazov voči obžalovanej, zinscenovala 24. januára 2014 podľa plánu spolu s korunným svedkom v dome podnikateľky a vtedajšieho jej manžela v obci Chocholná Velčice jeho vraždu.

Česká podnikateľka, ktorá na Slovensku mala veľkosklad s kvetinami, od začiatku tvrdila, že je nevinná. Odmietla aj dohodu o vine a treste. Opakovane zdôrazňovala, že z vraždy manžela by nemala žiaden finančný ani iný prospech. Sama vlastní mnohonásobne vyšší majetok vrátane firmy a pozemkov. Podľa obžalovanej za celou kauzou mohol byť buď korunný svedok Martin A., ktorému požičala peniaze, nevrátil jej ich a chcel ešte viac, alebo manžel.

Tvrdila, že okrem iného vedela, že sfalšoval diplomovú prácu, a preto na exmanžela podala v Českej republike trestné oznámenie. V záverečnej reči spolu so svojím advokátom poukazovali na rozpory vo výpovediach, chýbajúce a nekvalitné zvukové a obrazovo-zvukové záznamy. Obhajca zdôrazňoval, že výpovede korunného svedka nie sú podporené žiadnym iným dôkazom a jeho výpovede sú navzájom v rozpore. Eva tvrdila, že s Martinom A. sa dohodli, že v dome počká na jej známeho, ktorý jej a jej bratovi dlhoval peniaze a nevracal ich. Martin podľa nej navrhol, že to s ním vybaví.

Polícia Evu zadržala 24. januára 2014. Sudca ju vzal do väzby 27. januára. Tam žena zistila, že je tehotná. V auguste 2014 ju vo vysokom štádiu tehotenstva z väzby prepustili. V septembri 2014 žena porodila dcérku. Momentálne žije v Čechách.

