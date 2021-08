KRIMI PRÍPADY Otvorili dvere a doplatili na dôverčivosť: Vrah bezbranných stareniek desil celú Bratislavu

BRATISLAVA - Kedy a ako sa z človeka stane monštrum, schopné bez štipky súcitu pripraviť niekoho o život? A do akej miery za to môže rodina, výchova a spoločnosť? Nájsť odpovede na tieto otázky sa odborníci pokúšajú už odnepamäti a usilovali sa o to aj v prípade Petra Ollého. Mladík začal zabíjať, keď ešte nemal ani osemnásť rokov. A nikto z jeho okolia ani len netušil, že má dočinenia so sériovým vrahom.