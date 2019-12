Netvor z Hronca! Marek dobil svojho anjelika (4) takmer na smrť: Peklo za dverami domu

HRONEC/ČIERNY BALOG - Len štvorročný Martinko sa mal stať obeťou svojho vlastného otca. Po tom, čo mu spôsobil vážne zranenia, chlapčeka previezli do nemocnice, kde bojuje o život. Polícia v utorok informovala, že 30-ročný muž skončil v ich rukách a vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví. Celý prípad je ale omnoho zložitejší.

Bitkou a kopancami obvinený spôsobil dieťaťu veľmi vážne zranenia po celom tele - opísala polícia závažný prípad, ktorý sa odohral v obci Hronec. "Chlapčeka po prevezení do nemocnice ihneď operovali a stále je v ohrození života," uviedli ďalej zástupcovia zákona. Ukázalo sa, že násilníkom má byť otec maloletého Marek. V súčasnosti je väzobne stíhaný.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Vzhľadom na to, že citlivý prípad je v štádiu vyšetrovania, polícia ďalšie podrobnosti nepriblížila. Blízki sa ale rozhodli, že nebudú mlčať. Dôvod je jasný. Otec nemal na syna zdvihnúť ruku po prvýkrát. Dieťa malo skončiť v nemocnici už v decembri 2018. Aj v tom čase sa mal pod jeho zranenia podpísať dnes obvinený Marek.

Martinko potom v januári tohto roka putoval do dočasnej starostlivosti starej mamy, ktorá žije v neďalekej obci Čierny Balog. "Keď prišiel z nemocnice k nám, bolo to veľmi šťastné dieťa," opísala. Vnuk jej mal viackrát povedať, že sa nechce vrátiť domov. Po ťahaniciach o starostlivosť o chlapca však Okresný súd v Brezne napokon rozhodol, že dieťa sa má vrátiť k rodičom. Podozrenia o týraní sa totiž nepotvrdili.

Snaha starkej o to, aby Martinka a jeho súrodencov vídala aspoň v Hronci, bola podľa jej slov márna. Dohoda o návštevách skrachovala už po prvom pokuse. Od leta až do novembra teda milujúca starká videla vnukov iba jeden raz. Zo strany rodičov si mala vypočuť výhovorky, že Martinko je chorý a nedá sa, prípadne, že zaspal. O nič lepšie to nebolo ani s telefonátmi.

Bolestivú správu o tom, čo sa stalo, sa napokon stará mama mala dozvedieť od iných ľudí počas nákupu v obchode.

Chýbala mu láska

Vzťah starých rodičov a Martinka si všímalo aj okolie. Božena Berčíková, ktorá pôsobí na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, priblížila, že v čase, keď bol chlapec v ich starostlivosti, bol spokojný a šťastný. Úrad navyše pobyt maloletého v novej domácnosti pravidelne kontroloval aj pre sťažnosti zo strany rodičov.

Martinko mal byť podľa viacerých zdrojov vychudnutý. Počas pobytu u starkej však začal priberať. Zdroj: Facebook

Učiteľky z materskej školy v Čiernom Balogu sa taktiež zhodli, že starí rodičia mali mimoriadne trpezlivý a citlivý prístup. Dieťa sa podľa ich slov okamžite zaradilo do kolektívu, bolo veselé a šťastné. Opísali ale, že bolo vidieť, že mu v minulosti chýbala láska, mal totiž potrebu pritúliť sa. "V jeho hlave ale boli hračky naokolo a kamaráti. Žiarili mu očká," poznamenala triedna učiteľka. Martinko mal vždy chodiť čistý, upravený a vysmiaty.

Materská škola, ktorú chlapec navštevoval v obci Hronec, sa ku všetkému odmietla vyjadriť. Odôvodnením bolo, že prípad je v štádiu vyšetrovania. Starosta obce Hronec Bohuslav Nemky opísal, že rodina žila v skromných podmienkach, no napriek tomu, že nemali veľa peňazí, na primeranej úrovni. Opísal, že to, čo sa stalo, okolie prekvapilo.

Domácnosť mali kontrolovať, tento rok mali vykonať celkovo štyri návštevy, súčinná bola podľa starostu aj obec. Piata návšteva sa mala uskutočniť práve v pondelok, kedy došlo k incidentu. O tom, že pracovníci zavítajú do domácnosti, nemali byť rodičia vopred ani v jednom z prípadov informovaní. Aj napriek všetkému si ale zjavne nič podozrivé nikto nevšimol.

Zo štyroch detí mal týrať iba Martinka

Zranenia, ktoré mal Martinkovi v osudný pondelok spôsobiť otec, boli veľmi vážne. Náš zdroj blízky rodine opísal, že chlapček mal doma aj v minulosti prežívať muky. Hádzanie o stenu, zlomeniny, modriny a málo jedla - znel neuveriteľný opis. Ďalšie tri deti, ktoré dvojica spoločne vychovávala, ale nikto nebil.

Marek sa s deťmi ukazoval aj na verejnosti. K Martinkovi mal mať ale odlišný vzťah. Zdroj: Facebook

Aký je dôvod? Marek si mal údajne myslieť, že Martinko nie je jeho syn. "Všetci štyria sú ako vajce vajcu," nechápavo poznamenala stará mama, ktorá na podobné dohady nevidí dôvod a nerozumie im. Šokujúce však je, že ticho mala byť chlapčekova mama. Tá sa aj s deťmi momentálne stiahla do úzadia.

Mama Monika sa údajne všetkému prizerala, no nezasiahla. Zdroj: Facebook

Prekvapujúce je aj to, že v deň, keď došlo k vyčíňaniu otca, mali záchranári smerovať k odlišne opísanému prípadu. Na tiesňovej linke prijali volanie o pomoc pre dieťa, ktoré údajne spadlo a nekomunikuje. "Záchranári, ktorých sme vyslali na miesto, našli malého pacienta v bezvedomí a vážnom stave. Zastabilizovali ho a transportovali do nemocnice," dodala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Prípad má na stole prokuratúra

Aj napriek snahe starých rodičov, sledovaniu úradov, zásahu polície a konaniu súdov, nik napokon nezabránil tomu, aby Martinko skončil v nemocnici. K prípadu sa už vyjadrila aj Generálna prokuratúra.

„Generálna prokuratúra Slovenskej republiky si vyžiadala od okresnej prokuratúry v Brezne predloženie správy v aktuálnej trestnej veci ublíženia na zdraví (2019), ako aj podrobnú správu vo veci trestného stíhania vedeného vo veci týrania maloletého z minulého roka 2018," informovala hovorkyňa Jana Tökölyová.

Podľa jej vyjadrenia GP SR nariadila správovú povinnosť podriadeným prokuratúram a bude vo veci vykonávať dohľadovú činnosť. O stanovisko sme požiadali aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Aj napriek tomu, že reakciu prisľúbili vo štvrtok dopoludnia, zatiaľ nereagovali.

Chlapčekov stav je v súčasnosti aj naďalej vážny, ale stabilizovaný. Podľa našich informácií už začína reagovať na vonkajšie podnety. Naďalej však nie je pri vedomí. Všetci ale dúfajú, že sa vylieči a aj vďaka medializácii prípadu sa už nezopakuje scenár z minulosti.