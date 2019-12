ONLINE Súd v kauze zmenky pokračuje s Kočnerom: Vypovedá vdova po Ernestovi Valkovi

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Na hlavnom pojednávaní vypovedal aj jeden z najbohatších Slovákov Milan Fiľo, rovnako ako svedkovia predtým, vypovedal, že o zmenkách nevedel

Ako svedkyňa vypovedala aj redaktorka Nina Sobotovičová. Kočnera nahnevalo, že si ho Sobotovičová počas jedného telefonátu nahrávala bez jeho vedomia. Posledné pojednávania boli odročené pre Ruskovu práceneschopnosť

Prokurátor Ján Šanta spochybnil Ruskovu PN-ku a navrhol pre obžalovaného väzbu

Splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic spochybnil aj lekára, ktorý Ruskovi PN-ku vystavil

Pavol Rusko prišiel v utorok do ružinovskej nemocnice, v ktorej má byť minimálne týždeň

Na utorňajšom pojednávaní vypovedali aj Pavol Varga a Ivan Beňačka, ktorý mal v minulosti vydierať Mariana Kočnera. Oboch navrhla obhajoba

Súdne pojednávanie sa koná vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave práve preto, aby sa ho mohol zúčastňovať aj Kočner

Pavol Rusko je obžalovaný aj z objednávky vraždy Sylvie Volzovej a prokurátor podal obžalobu na Mariana Kočnera v prípade vraždy Jána Kuciaka

​

09:53 Predseda senátu vyhlásil 10-minútovú prestávku, po ktorej rozhodne, či a aké listinné dôkazy sa budú čítať.

09:39 Kočner tvrdí, že ho vôbec neprekvapuje, že svedkyňa nevedela o zmenkách, pretože nevidí dôvod na to, aby jej Valko o nich hovoril.

09:33 "Nevidím žiadny dôvod na to, aby pani svedkyňa vedela niečo o zmenkách. Ako som pána Valka poznal, predpokladám, že sa nezdôveroval doma. Ten obed, ktorý spomínala pani svedkyňa, sa nikdy neudial. Právne stanovisko, ktoré vypracoval pán Valko, doručila súdu sama jeho dcéra. V deň, keď polícia zadržala pána Valka a pána Reháka a jeho dvoch synov, som bol kontaktovaný jednou osobou, ktorú nebudem menovať, ma daná osoba požiadala, či by som nebol ochotný sa pozrieť na to, čo sa deje a či by som nemohol prehodiť pár slov s pánom Trnkom, aby sa týmto pánom dostalo spravodlivosti," hovorí Kočner s tým, že sa o prípad začal aktívne zaujímať až po tom, čo sa dozvedel, že bol zadržaný aj pán Valko.

09:32 Výsluch svedkyne je ukončený. Vyjadriť sa chce ešte Marian Kočner.

09:30 Kočner sa pýta na to, či má Valková vedomosť o tom, že jej exmanžela kedysi Dzurinda obvinil z nekalých praktík a priateľských vzťahov so Steinhubelom. "Nie, nemám o tom vedomosť," povedala Valková.

09:27 Kočner sa pýta, či sa Valko cítil dotknutý tým, že v čase, keď bol advokát v cele prebežného zadržania, v jeho kancelárii vykonali nezákonnú prehliadku. "Áno, samozrejme. Najmä sa cítil ohrozený, pretože prišiel o podstatnú časť klientov," odpovedala Valková.

09:25 Kočner sa pýta, či bola Valková na oslave Rehákových narodenín. "Áno, bola som," odpovedá Valková. Potom sa opravuje, že to bola jeho svadba, nie narodeniny.

09:20 Svedkyne sa pýta aj obžalovaný Marian Kočner. Pýta sa na to, v akej reštaurácii mal nadávať personálu a či tam sedel sám.

09:13 "Pána Kočnera som registrovala v jednej čísnkej reštaurácii, niekedy pred Markízou. Veľmi vulgárne tam nadával čašníkom do šikmookých neviem čoho. Vtedy to bolo veľmi nepríjemné, my sme aj odiśli," vypovedá svedkyňa s tým, že si myslí, že Ernest Valko obžalovaného Kočnera nemal rád.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

09:06 O Marianovi Kočnerovi sa vraj Valko vyjadroval s dešpektom. "O zmenkách som sa dozvedela z médií, asi minulý rok, keď prepukla táto kauza," hovorí Valková. "Moja reakcia bola taká, že ma to nechalo ľahostajnou. Vyrušilo ma však to, že pán Kočner tvrdil, že im to navrhol môj manžel," vypovedá svedkyňa.

09:05 Lipšic sa pýta, či mala Valková vedomosť o zmenkách. "Nie, manžel o nich doma nikdy nehovoril," vypovedá svedkyňa.

09:03 Predseda senátu Emil Klemanič sa na začiatok pýta, či má Valková nejaký vzťah k obžalovaným. "Nie," odpovedá Valková. Výsluch začína advokát Daniel Lipšic.

09:02 Dnes bude vypovedať vdova po Ernestovi Valkovi Oľga Valková, ktorá už sedí pred senátom.

09:01 Na mieste pre obžalovaných sedí Marian Kočner so svojimi obhajcami Michalom Mandzákom a Martinom Pohovejom.

09:00 Posledné tohtotýždňové pojednávanie v kauze falšovania zmeniek sa začína.

Hlavné pojednávanie pokračuje aj bez účasti obžalovaného Pavla Ruska, ktorý je hospotalizovaný v ružinovskej nemocnici. V utorok tam prišiel so svojou partnerkou Henrietou, ktorá mu niesla veci. Prokurátor Ján Šanta aj advokát Daniel Lipšic Ruskovu práceneschopnosť spochybňujú a považujú to za obštrukciu.

Pavol Rusko v ružinovskej nemocnici Zdroj: Vlado Benko Jr. ​

Podľa Šantu však proces zatiaľ ide podľa plánu aj bez Ruskovej prítomnosti. "V prípade dlhých obštrukcií to bude akcia ako guľový blesk," povedal prokurátor na utorkovom pojednávaní. Na záver hlavného pojednávania by mali vypovedať aj znalci.

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v rámci ktorých Marian Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich mu