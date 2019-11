MIMORIADNE Budovu Tiposu obsadila NAKA: FOTO Kukláči majú zadržať aj šéfa spoločnosti

Správu priniesol portál aktuality.sk. Ten uvádza, že zadržať majú aj šéfa štátnej akciovej spoločnosti Jána Barcziho. Tipos vedie od roku 2015 a rozhodne netrie biedu. Jeho príjem minulý rok prekročil 100-tisíc eur.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zásah elitnej polície má súvisieť s kauzou prelievania peňazí cez pasívne hráčske kontá na súkromné účty v banke. Taktiež sa spája so zamestnávaním neznámeho asistenta. Toho si mal do funkcie dosadiť práve spomínaný Barczi. Vyšetrovať by sa mali aj podozrivé zmluvy. Keďže NAKA zasahuje priamo v budove Tiposu, znamená to, že začaté bolo aj trestné stíhanie vo veci.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pranie špinavých peňazí

O tom, že v spoločnosti Tipos sa berú špinavé peniaze, sa hovorilo už v minulosti. Podvody umožňovali hráčske kontá, na ktoré si špekulanti vložili peniaze. Následne bez toho, aby hrali, peniaze putovali na osobný účet. Takýmto spôsobom mohli "hráči" legalizovať peniaze z nelegálnych aktivít. Spoločnosť problém dlhodobo ignorovala, no napokon priznala chybu.

Podvodníci mali podľa zdroja aktualít preprať od 20 do 27 miliónov eur. V záverečnej správe kontrolórov z ministerstva financií sa však uvádza "len" polmiliónová škoda. Napriek kauze, ktorej čelil práve riaditeľ Barczi, o teplé miesto neprišiel, ani sa ho nevzdal.

Neznámy asistent

Vyšetrovatelia si posvietia aj na záhadného asistenta Milana Čubu. Toho mal zamestnať práve šéf spoločnosti, no nik ho nevidel. Jeho mesačný zárobok pritom predstavoval približne 3100 eur, v Tipose pracoval dva a pol roka. Barczi ale pre portál nevedel vysvetliť, aké úlohy tento človek plní.

Riaditeľ bol zhovorčivejší počas kontroly ministerstva. Uviedol, že Čuba vykonáva kontroly u partnerov a v zberniach. Cestovať mal po celom Slovensku, no cestovné výkazy sa nenašli.

Firma napojená na Kmotríka

Polícia má podľa zistení aktualít preverovať aj zmluvu na mediálne služby s agentúrou Unimedia. Tú vlastnia Ján Kasper a Ivan Kmotrík. Dokument mal byť uzavretý mimo zákona o verejnom obstarávaní pred ôsmimi rokmi. Aj napriek tomu, že ho nariadili zrušiť a uzavrieť nový zákonnou cestou, nestalo sa tak. Cez zmluvu mali putovať peniaze aj do ďalšej Kmotríkovej firmy.

Pozrite si fotografie z policajného zásahu

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel