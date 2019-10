FOTO Polícia žiada o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Tamare: Tínedžerka odišla z domu

Ako informovala trnavská krajská polícia, Tamara je 155 cm vysoká, štíhlej postavy, má čierne vlasy po ramená a hnedé oči. Pôsobí vyspelejšie, asi na 16 rokov. Pohybovať sa môže kdekoľvek na Slovensku, polícia predpokladá, že by to mohlo byť aj v Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom či Leopoldove. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, je možné oznámiť na linke 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke polície.