Dopravu v piatok komplikuje hromadná nehoda na D1: Rozsypané palety na R1

"V Bratislave na D1 pri odbočke na starú Seneckú v smere na Senec sa zrazilo šesť áut, blokovaný je ľavý a čiastočne aj pravý pruh. Kolóna sa začína už za Prístavným mostom, zdržanie je 45 minút," uviedli vodiči. Tí hlásia kolóny na viacerých úsekoch so zdržaním do 30 minút. Zelená vlna tiež priblížila, že na R1 za Trnavou smerom do Nitry sa na cestu rozsypali palety z kamióna, ktoré blokujú ľavý pruh.