MIMORIADNE PÁTRANIE Viktória (13) z Piešťan zmizla cestou zo školy

PIEŠŤANY - Polícia v Piešťanoch rozbehla pátranie po maloletej Viktórii Boháčovej, ktorá má len 13 rokov. Školáčka v utorok ráno podľa policajnej stránky na Facebooku odišla od babky zrejme do školy, domov sa už nevrátila a nikomu sa neozvala.

"Viktória Boháčová je 163 cm vysoká, má hnedé dlhé vlasy ostrihané do postupna. Dievčina pôsobí starším dojmom, približne na 15 rokov," píše polícia na sociálnej sieti. Pri odchode do školy mala podľa strážcov zákona oblečené pepitové nohavice čierno-bielej farby, čierne tričko, blúzku bielej farby s kockovým vzorom, tmavozelený kabát a čierne topánky so šnúrkami. "Po vyučovaní zvykla chodiť domov okolo 14.00, kde sa nevrátila, doteraz nepodala rodine o sebe žiadnu správu a zdržiava sa na neznámom mieste," pokračuje polícia.

Viktória Boháčová Zdroj: Facebook/HAKA

Nachádzať sa môže aj v cudzom meste

Polícia tiež tvrdí, že Viktória sa nemusí nachádzať iba v spomínanom meste. "Dievčina sa môže pohybovať po meste Piešťany, ale nie je vylúčené, že ju môžete vidieť aj v iných mestách v rámci celého Slovenska. Ak ste nezvestnú Viktóriu spoznali a videli, akékoľvek informácie k jej pohybu môžete nahlásiť ihneď na číslo 158 alebo na najbližší útvar polície," uviedli muži zákona.