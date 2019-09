Adamko (14) sa stratil: FOTO Z jeho posledného činu mrazí, namiesto školy nasadol na vlak

DOLNÝ KUBÍN – Dolnokubínska polícia v týchto dňoch pátra po 14-ročnom Adamovi Poláčikovi bytom Zuberec, okres Tvrdošín. Maloletý bol naposledy videný na železničnej stanici v Podbieli, kde si o deviatej ráno kúpil lístok na vlak do Žiliny, na ktorý aj nastúpil. Spresnil to Štefan Farkaš zo skupiny HAKA.

Pátranie po chlapovi zverejnila aj polícia. Tá uvádza, že je nezvestný od 16. septembra 2019. Vtedy podľa jej opisu o 07:08 h odišiel smerom do školy na čiernej kolobežke s reflexným pásom zelenej farby, ale do školy neprišiel. „Preverovaním bolo zistené, že na železničnej stanici v obci Podbieľ, okres Tvrdošín si zakúpil lístok na vlak. Do dnešnej doby nepodal o sebe žiadne informácie,“ dodala.

Kde sa Adam Poláčik momentálne zdržiava, nie je známe. Ak o ňom niečo viete, bezodkladne kontaktujte políciu. Zdroj: FB/‎HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Popis hľadanej osoby

Adam Poláčik je vysoký 180 cm, má štíhlu postavu, hnedé krátke vlasy, hnedozelené oči. Naposledy bol oblečený v čiernej mikine s nápisom NASA, na hlave mal čiernu štrikovanú čiapku (tzv. Budajku) mal obuté biele tenisky NIKE Jordan. Medzi jeho zvláštne znamenia patrí okrúhle znamienko na ľavom líci.

Zdroj: KR PZ Žilina

„Akékoľvek informácie k nezvestnej maloletej osobe žiadame občanov oznámiť na najbližší útvar PZ, alebo na bezplatnú telefónnu linku 158, prípadne aj na našu oficiálnu stránku Facebooku,“ apeluje na verejnosť polícia.