MIMORIADNA SPRÁVA V Tatrách zabíjali blesky: Obete na Slovensku aj v Poľsku, zahynulo aj dieťa (†13)

V Západných Tatrách blesk usmrtil českého turistu. Ako informuje Horská záchranná služba na svojej oficiálnej webovej stránke, v poobedňajších hodinách záchranárov HZS požiadala o pomoc česká turistka, ktorá bola so svojím kolegom na vrchole Baníkova.

„Obaja boli zasiahnutí bleskom. Turistka utrpela poranenie dolnej končatiny, jej kolegu tlaková vlna zhodila do Baníkovského kotla. Turistovi už lekár nedokázal pomôcť, pretože pri páde niekoľko sto metrov utrpel poranenia nezlučiteľné so životom,“ približujú na stránke záchranári. Pacientku letecky transportovali do doliny, odkiaľ ju odviezli terénnym sanitným vozidlom do nemocnice.

V Poľsku hlásia troch mŕtvych a 12 zranených

V poľských Tatrách zabil blesk troch ľudí. Medzi zosnulými je aj dieťa. Hovorkyňa tamojších úradov pre agentúru AP uviedla, že počet mŕtvych jej potvrdil vedúci záchrannej akcie.