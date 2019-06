Tragická nehoda pri obci Pata: O život prišiel muž (†39), jeho syn je ranený

"Po prejdení pravotočivou zákrutou prešiel z nezistených príčin do protismeru, vyšiel mimo cestu, kde narazil do stromu. Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V aute sa s ním viezol jeho 16-ročný syn, ktorého previezli do nemocnice," priblížila hovorkyňa. Polícia na mieste uzatvorila cestu a usmerňovala premávku. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje. Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby sa na jazdu riadne sústredili a svoju pozornosť venovali šoférovaniu.