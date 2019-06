Streľba pri Púchove: Jeden mŕtvy a dvaja zranení, ozbrojený muž je na úteku

Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk a na sociálnej sieti ju neskôr potvrdila aj polícia. Miestna zábava, resp. diskotéka sa zmenila na tragédiu. Počas nej sa totiž malo v Horovciach strieľať. Jeden muž je mŕtvy. Ďalší skončil s priestrelom hlavy a tretí muž s priestrelom brucha. Na mieste stále zasahujú policajti.

Muži vo veku 19 a 20 rokov boli prevezeni do nemocnice v Trenčíne a Žiline. Do incidentu boli zapletení štyria muži. Strelec a traja ďalší sa pohádali. Útočník mal z miesta odísť a po chvíli sa na zábavu vrátil už so zbraňou a začal strieľať.

Po streľbe z miesta ušiel a je stále ozbrojený. Polícia chystá pátraciu akciu.

Správu budeme aktualizovať.