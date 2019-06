Streľba pri Púchove: Jeden mŕtvy a dvaja zranení, FOTO ozbrojeného muža zadržali

Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk a na sociálnej sieti ju neskôr potvrdila aj polícia. Miestna zábava, resp. diskotéka sa zmenila na tragédiu. Počas nej sa totiž malo v Horovciach strieľať. Jeden muž je mŕtvy. Ďalší skončil s priestrelom hlavy a tretí muž s priestrelom brucha. Obaja sú v kritickom stave v nemocnici.

Muž bol na úteku, polícia ho zadržala

Muži vo veku 19 a 20 rokov boli prevezeni do nemocníc. Do incidentu boli zapletení štyria muži. Strelec a traja ďalší sa pohádali. Útočník mal z miesta odísť a po chvíli sa na zábavu vrátil už so zbraňou a začal strieľať.

Po streľbe z miesta ušiel a bol ozbrojený. Polícia zorganizovala pátraciu akciu, informovali o tom aj na sociálnej sieti. Muža neskôr zadržali. Polícia prípad streľby v bare vyšetruje. „Môžme potvrdiť, že jedna osoba je usmrtená a dve osoby sú zranené. Momentálne prebiehajú prvotné úkony. Daná vec je v štádiu vyšetrovania,“ informovala polícia.

Polícia intenzívne pátra po páchateľovi - Martin Cibik (36)

Jeden mŕtvy, dvaja zranení

Výzvu na tiesňovú linku prijali záchranári o 3:45 ráno. „Na miesto sme vyslali záchranárov. Žiaľ, u jednej osoby musel lekár konštatovať smrť. Ďalšie dve osoby boli vo vážnom stave prevezené do nemocníc,“ uviedla pre Topky hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Na mieste zasahovali štyri posádky záchranárov, uviedla hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková. „Jeden pacient mal zranenia nezlučiteľné so životom, záchranárom sa ho aj napriek úsiliu nepodarilo oživiť. Dvaja muži boli v kritickom stave odovzdaní do nemocníc v Trenčíne a Považskej Bystrici,“ dodala Načiniaková.