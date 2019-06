Zamotaný prípad z Bratislavy: Ženu mal brutálne znásilniť a zbiť... všetko je však inak

BRATISLAVA - Od 30. júla do 1. augusta 2018 mala nemenovaná žena prežívať muky. Opakovane sa mala stať obeťou znásilnenia. Napokon sa však ukázalo, že to nebolo celkom tak. O zamotanom prípade z hlavného mesta prináša uznesenie z okresnej prokuratúry šokujúce informácie.

Žena mala byť donútená k sexu v spomínané dátumy vždy večer okolo 22. hodiny. K desivým scénam malo dochádzať v bratislavskej Petržalke počas toho, ako tu strážili stavebné stroje. Muž mal ženu vytihanuť z auta, v ktorom spal jej priateľ. Odvliecť ju mal o pár metrov ďalej na kamene.

Údajne ju ťahal za vlasy, rukou jej mal držať ústa. To pre to, aby nekričala. Potom ju mal donútiť k tomu, aby sa vyzliekla, roztiahla nohy a zvalil ju na zem, kde ju mal znásilniť. Snažila sa brániť, no márne. Prvého augusta ich však prichytil jej priateľ. Ten mal kričať, aby násilník prestal. Desivé? Napokon sa ukázalo, že tento scenár sa neuskutočnil. Potvrdili to výpovede svedkov aj lekárska správa. O čo však teda išlo?

Zdroj: Getty Images

Nechcel sa zapodievať s políciou

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin krivého obvinenia v súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy. To všetko pre výpoveď nemenovamej ženy, ktorá si mala všetko vymyslieť. Podozrivý muž násilie poprel. Uviedol, že s ňou mal pohlavný styk. Ten však mal byť dobrovoľný. Vtedajší priateľ tejto ženy zas vypovedal, že ju nachytal pri orálnom styku.

Tieto skutočnosti napokon priznala aj samotná žena. "Vyhodnotenie uvedených dôkazov teda odôvodňovalo zastavenie trestného stíhania pre uvedený zločin a následné vznesenie obvinenia pre stíhané prečiny," píše sa v uznesení. Prečo sa však žena uchýlila ku klamstvu? Uviedla aj to, že sa v tom čase bála svojho priateľa. Ten sa jej mal vyhrážať, že ju zbije. On sám ju údajne mal nahovoriť na to, aby orálny styk nahlásila na polícii ako znásilenenie. Už na druhý deň však od nej mal chcieť, aby to poprela. Aj modriny po celom tele mala mať práve od jej partnera.

Muž, ktorého obvinila zo znásilnenia sa pred súdom vyjadril, že s ňou bol kamarát a nechápe, prečo takto konala. Vraj nevie o tom, že by ju niekedy do niečoho nútil. V tom čase mal navyše podmienku a preto sa "nechcel zapodievať s políciou". O tom, že podala trestné oznámenie sa mal dozvedieť až na druhý deň, keď ho predvolali k výsluchu.

Skúmali jej duševný stav

Cítite sa zmätení? Prípad je ešte zložitejší. V priebehu trestného konania totiž vznikli pochybnosti o príčetnosti obvinenej v čase stíhaného skutku. Za účelom skúmania jej duševného stavu na základe príkazu súdu bola preto do konania pribratá znalkyňa z odboru zdravotníctva, z odvetvia psychiatrie.

Tá v záveroch písomne podaného znaleckého posudku uviedla, že u obvinenej boli zistené "posttraumatická stresová porucha, fetálny alkoholový syndróm mierne vyjadrený s mentálnou subnormou až ľahkou mentálnou retardáciou a porucha osobnosti, čo všetko podmieňuje forenzné závery, že v čase skutku, za ktorý je stíhaná, boli jej schopnosti rozpoznávania a ovládania významne znížené, takmer vymiznuté." Odborníčka usúdila, že žena mala byť osobnostne nezrelá a pravdepodobne aj pod tlakom partnera.

"Obvinená so zníženou mentálnou kapacitou, v situácii bezmocnosti - znásilňovaná, nútená k prostitúcii a bitá partnerom, do ktorého sa zamilovala, osobnostne nezrelá, vôľovo slabá, závislá, pravdepodobne aj pod tlakom partnera, ktorého takmer slepo poslúchala a ktorý sa jej mal vyhrážať, najskôr vypovedala o znásilnení kamarátom, potom výpoveď stiahla, pričom si doposiaľ nevie plne uvedomiť možné následky svojich počinov, jej rozpoznávacie schopnosti preto znalkyňa vyhodnotila ako významne znížené, prakticky vymiznuté," uvádza sa v uznesení.

Kľúčový posudok

Obvinená podľa znalkyne je schopná chápať zmysel trestného konania len v obmedzenej miere. "Pri jej mentálnej retardácii vníma trestné konanie len po formálnej stránke, ale v rámci posttraumatickej stresovej poruchy ho prežíva veľmi nepriaznivo," vyhodnotila odborníčka.

Prípad teda ďalej posunul práve znalecký posudok z odvetvia psychiatrie. "Obvinená v čase spáchania stíhaného skutku trpela kombináciou viacerých duševných porúch, v dôsledku čoho nebola schopná rozpoznať protiprávnosť konania, ktorého spáchanie sa jej kladie za vinu, ani toto konanie ovládať, bolo potrebné trestné stíhanie vedené proti nej za konanie uvedené v skutkovej vete tohto uznesenia zastaviť," zaznelo na súde. Prokurátorka teda napokon rozhodla, že trestné stíhanie zastaví.