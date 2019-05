Nešťastie v bratislavskom Ružinove: Ženu mala zraziť električka, všetko bolo inak

Správy o nehode sa objavili na sociálnej sieti, informácie potvrdil aj bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že pravdepodobne išlo o zrážku chodca a električky. Podrobnosti ale nepriblížil, zásah totiž nebol ukončený.

Nepozorná chodkyňa

Neskôr objasnil, že žena nemala skončiť pod kolesami vozidla. Podľa jeho slov chcela prebehnúť na druhú zastávku, pričom si nevšimla, že v tom momente už po koľajniciach prechádzala iná električka. Skončilo to nárazom do silného stroja a prevozom do nemocnice.

Nešťastie v mestskej časti Ružinov ochromilo aj dopravu v hlavnom meste. Dopravný servis Zelená vlna na mikroblogovacej sieti Twitter uvádzal, že medzi Ružinovom a Trnavským mýtom jazdí náhradná autobusová doprava. Automobilovej dopravy sa však zdržania netýkali.