PRÁVE TERAZ Judita (16) ide za vraždu svojho kamaráta do väzby!

Judita a Tomáš.

Zdroj: Instagram

ŽILINA - Od vraždy 16-ročného Tomáša uplynul takmer týždeň. Dnes sudca rozhodol, že jeho rovnako stará kamarátka ide do väzby. Motív, teda to, prečo sa dievčina mala uchýliť k tak ohavnému činu, ale stále nie je známy. Viac svetla do prípadu prinesie až ďalšie vyšetrovanie.