FOTO Matka je zúfalá, vypomstila sa jej dôverčivosť: Jej 2,5-ročný synček je nezvestný, pomôžte!

Policajti z Prievidze žiadajú občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom Vratislavovi.

Zdroj: KR PZ Trenčín

MIMORIADNE PÁTRANIE

PRIEVIDZA - V nedeľu dovolila matka maloletého Vratislava jeho otcovi Vladimírovi vziať dieťa do ZOO v Bojniciach. Ich maloletého synčeka mal do dvoch hodín vrátiť. No nestalo sa tak. Zúfalej žene nezostávalo nič iné, len všetko nahlásiť polícii. Tá teraz po chlapčekovi vyhlásila pátranie.