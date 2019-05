Žilina žije po vražde tínedžera v strachu! Útočník je na úteku, FOTO Tomášova (†16) sestra sa zrútila

Obeťou vraždy v Žiline bol len 16-ročný Tomáš.

Zdroj: Facebook/T.T., topky

ŽILINA - Žilinou otriasla brutálna vražda. Zatiaľ neznámy páchateľ vošiel do jedného z bytov Za Plavárňou pod zámienkou, že je elektrikár a ide odpisovať hodiny. V tom zaútočil na nič netušiace dievča Juditu (16). Keďže s ňou bol aj jej priateľ Tomáš (†16), začal brániť. No útočiaceho muža to rozzúrilo a nožom mladíka dobodal na smrť.