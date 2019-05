Kauza smrti Filipínca Henryho pokračuje: V utorok bude súd vypočúvať svedkov

BRATISLAVA - V kauze násilnej smrti filipínskeho občana Henryho Acordu naplánoval Okresný súd Bratislava I na utorok 14. mája ďalšie pojednávanie. Pokračovať by sa malo vo výsluchoch svedkov. Na poslednom marcovom pojednávaní vypovedali v tomto prípade napríklad viacerí policajti, ktorí zasahovali na mieste incidentu.

Takisto súd rozoberal problematiku zdravotnej dokumentácie zosnulého a pred súdom vypovedal lekár, ktorý do nej údajne zasahoval. Obžalobe pre trestný čin zabitia Henryho Acordu čelí Juraj H. z Dunajskej Stredy. Incident sa odohral v sobotu 26. mája 2018 v skorých ranných hodinách na Obchodnej ulici v Bratislave. Acorda sa vtedy zastal dvoch žien, ktoré obťažoval 28-ročný Juraj. Ten Acordu napadol, pričom ho aj kopol do hlavy. Filipínec 31. mája zomrel v nemocnici. Podľa obžaloby kopnutie na zemi ležiaceho Henryho spôsobilo krvácanie do mozgu, ťažký opuch a následnú mozgovú smrť.

Na januárovom pojednávaní obžalovaný pripustil spáchanie skutku, odmietol však úmysel zabiť. Celý skutok si podľa vlastných slov presne nepamätá. V inkriminovaný deň totiž navštívil firemný večierok svojho zamestnávateľa, kde vypil niekoľko pív. Potom navštívil ešte niekoľko podnikov, kde pil pivo aj tvrdý alkohol. Navyše si predtým dal lieky na upokojenie, ktoré mu predpísala psychiatrička. V súvislosti s útokom na Henryho uviedol, že si myslel, že nejakým spôsobom škodil dievčatám, s ktorými bol v meste. "Išli mi v hlave nejaké filmy," uviedol s tým, že Henryho považoval za pasáka. Zároveň trvá na tom, že poškodenému nechcel ani vážne ublížiť a už vôbec nie ho zabiť. "Nie som žiadny agresor, nikto ma tak nepozná," uviedol s tým, že odmieta tvrdenia, že by bol rasista. Svoje konanie označil za primitívne, chce však byť podľa vlastných slov odsúdený spravodlivo a nie na základe medializovaných informácií.