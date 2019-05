Pomôžte objasniť nehodu: Polícia hľadá svedkov zrážky na križovatke v Martine

MARTIN – Polícia v Martine hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala v pondelok (6. 5.) okolo 14.10 h na svetelnej križovatke cesty I/65d so Záturčianskou ulicou. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.

Doplnila, že z doposiaľ nezistených príčin došlo k stretu nákladného vozidla MAN, idúceho po ceste I/65d v smere zo Žiliny do Turčianskych Teplíc, ktoré viedol 38-ročný vodič, s osobným autom Volkswagen Pasat, ktorého 19-ročný vodič vchádzal do križovatky z vedľajšej cesty. "V dôsledku nárazu začal Volkswagen Passat rotovať a zadnou časťou narazil do prednej časti vedľa neho idúceho auta BMW3, ktoré viedol 18-ročný vodič. Svetelná križovatka bola v prevádzke a všetci účastníci dopravnej nehody na mieste tvrdili, že viedli vozidlá na signál 'voľno'," uviedla Balogová.

Pri dopravnej nehode podľa nej došlo k ľahkému zraneniu vodiča Volkswagen Passat. "Hmotnú škodu na vozidlách odhadli zhruba na 10.000 eur. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala hovorkyňa KR PZ v Žiline.

"Akékoľvek informácie o dopravnej nehode žiada polícia prípadných svedkov oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, v súkromnej správe na oficiálnej facebookovej stránke Polícia SR alebo na najbližšom útvare PZ," uzavrela Balogová.