AKTUÁLNE Ostro sledovaná kauza zabitého Filipínca Henryho: Pred súdom by malo vypovedať 13 svedkov

- na 21. marca 2019 súd predvolal ďalších desať svedkov

- obžalovaný Juraj Hossu na januárovom pojednávaní skutok nepoprel

- jedným z kľúčových dôkazov je kamerový záznam

Obžalovaný Juraj Hossu sa dostavil pred súd s putami na rukách v sprievode policajnej eskorty krátko po deviatej hodine. Sudca začal s vypočúvaním svedkov. Ako prvý vypovedal taxikár, ktorý v májový večer pozoroval incident z diaľky približne 30 metrov. Podľa jeho slov videl, ako došlo k hádke, spozoroval kopanec aj facky.

Juraj po tom, ako Henry skončil na zemi, podľa neho nerobil nič, nesnažil sa mu pomôcť. "Podľa mňa si uvedomil, čo spravil. Len stál a čakal," opísal. Juraj sa však vyjadril, že fackami nechcel Filipíncovi ublížiť, ale naopak. Chcel ho prebrať.

K slovu sa dostal aj kolega obžalovaného a jeho bývalá priateľka. Obaja Hossua opísali ako kamarátskeho človeka, agresívne správanie u neho v minulosti nespozorovali.

Vinu nepoprel

Ešte v januári sa Hossu pred súdom ospravedlnil a skutok, ktorý mu kladú za vinu, nepoprel. Nesúhlasil však s jeho právnou kvalifikáciou. V prípade preukázania viny mu hrozí 12 rokov za mrežami.

Útočník na januárovom pojednávaní opísal aj to, ako vnímal okolnosti minuloročného incidentu. Na firemnom večierku a neskôr vo viacerých podnikoch v centre mesta podľa jeho slov vypil dokopy približne 20 pív, posilnil sa aj tvrdým alkoholom. Požil tiež lieky na upokojenie.

"Bol som ožratý, nie opitý, to je slabé slovo," opísal s tým, že na detaily toho, čo sa dialo, si nespomína. Kajal sa však, že nie je agresor a v osudnom okamihu si myslel, že práve Henry ženám škodí. "Mal som ho za pasáka, neviem, ako to vzniklo v mojej hlave, či mi to niekto povedal vedľa mňa, ale bral som to ako realitu," povedal.

V tom čase mal Hossu približne 115 kilogramov a po tom, čo strčil do útleho Henryho, ten skončil na zemi. Podľa kamerového záznamu obžalovaný do Filipínca surovo kopol aj v momente, keď bol na kolenách. Na bezvládne telo si potom vyložil nohu. Neskôr zasiahli okoloidúci.

Hossu neskončil vo väzbe ihneď po incidente, ale až po vyše týždni. Dôvodom bolo rozhodnutie okresného prokurátora Ladislava Slobodu. Ešte 27. mája vyšetrovateľ spracoval podnet prokurátorovi, aby útočníka vzali do väzby. Sloboda ale 30. mája oznámil, že Hossua prepustili zo zadržania.

S podnetom sa totiž nestotožnil a nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby. Filipínec ale ťažkým zraneniam podľahol a skutok napokon prekvalifikovali na zabitie. Hossu skončil vo väzbe. Dozor potom prevzal krajský prokurátor.