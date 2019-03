NAŽIVO Bašternáka odsúdili na 5 rokov, príde o majetok: Opozícia chce sťahovať Fica z Bonaparte

VIDEO Vyjadrenie obhajcu Ladislava Bašternáka, Petra Filipa:

VIDEO Tlačový brífing hnutia OĽaNO pred komplexom Bonaparte:

Prokurátor navrhoval aj uloženie trestu prepadnutia majetku, no Bašternák ho tesne pred novembrovým pojednávaním stihol prepísať na svojich najbližších. Podnikateľ sa na štvrtkové verejné zasadnutie nedostavil a dal súhlas svojmu obhajcovi Petrovi Filipovi na pojednávanie v jeho neprítomnosti.

Štvrtkový verdikt je právoplatný a nie je možné voči nemu sa odvolať. Filip nevylúčil, že podá mimoriadny opravný prostriedok. Verdikt nekomentoval, len ho rešpektuje a počká si na písomné vyhotovenie rozsudku.

Bašternák požiadal o pojednávanie v neprítomnosti zo závažných rodinných dôvodov. Obhajca Filip pred vstupom do súdnej miestnosti novinárov informoval, že jeho klient nie je v zahraničí, nachádza sa na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Podľa jeho slov v prípade odsúdenia nastúpi na výkon trestu odňatia slobody.

Ako uviedol Bašternákov obhajca Peter Filip, podľa paragrafu sa dá ísť s trestom nižšie - až na dva roky.

Dostal 5 rokov

Odvolací Krajský súd rozhodol, že Bašternák je vinný. Podnikateľ dostal päťročný trest a trest prepadnutia majetku a rovnako aj zákaz podnikateľskej činnosti na päť rokov. Bašternák ešte pred novembrovým pojednávaním stihol prepísať takmer celý svoj majetok na svoju rodinu okrem bytu, v ktorom doteraz býva expremiér Robert Fico. Byt by mal prepadnúť štátu.

Obhajca Ladislava Bašternáka po skončení súdu uviedol, že podnikateľ bude musieť nastúpiť na výkon trestu pravdepodobne ešte dnes. "Určite budem zvažovať opravné prostriedky," povedal Filip s tým, že okrem odvolania sa na Najvyšší súd bude uvažovať aj nad ministrom spravodlivosti.

Dvojmiliónové vratky

Bašternákova firma BL 202 kúpila v minulosti sedem bytov od firmy Rent and Wash za 12 miliónov eur. Podnikateľ si od štátu následne vypýtal zhruba 2 milióny eur, daňová kontrola však ukázala, že šlo o neoprávnené vratky DPH.

Hoci Bašternák neskôr uvedenú sumu vrátil v rámci tzv. účinnej ľútosti, pred súdom ho to nezachránilo. Bašternákova firma BL 202 dnes dlhuje štátu na daniach takmer 10 miliónov eur.

Čo sa týka prepadnutia majetku Bašternáka, KS v Bratislave bude postupovať v zmysle paragrafu 423 Trestného poriadku. "Súd zašle výrok rozsudku príslušnému konkurznému súdu, v danom prípade Okresnému súdu Bratislava I, ktorý ďalej postupuje podľa ustanovení paragrafu 107a a následného zákona č. 7/2005 Zbierky zákona o konkurze a reštrukturalizácii," uviedol hovorca KS Pavol Adamčiak. V minulosti súdy pristúpili okrem trestov odňatia slobody k zhabaniu majetku, napríklad v prípade Rolanda Zdichavského, vysokopostaveného člena bratislavskej skupiny sýkorovcov a Juraja Ondrejčáka, šéfa bratislavskej skupiny piťovcov a iných.

Obyčajní ľudia pred Bonaparte

Igor Matovič pred komplexom Bonaparte usporiadal tlačový brífing v rámci hnutia OĽaNO. Na ňom uviedol že je rád, že majetok Ladislava Bašternáka prepadol v prospech štátu. "Týmto krokom sme začali napĺňať spravodlivosť. Konečne je tento byt už majetkom ľudí. Pretože ľudia sú štát," vyhlásil pred komplexom Matovič s tým, že je vďačný ľuďom, ktorí prichádzali na protesty pred túto budovu. Jeho vyhlásenie podporil aj Ján Budaj, ktorý priznal, že by bol rád, keby tento byt pripadol rodine v núdzi.

"Symbolicky sme mu dnes priniesli pár škatúľ," povedal líder hnutia Matovič na margo pristavených škatúľ na mieste pred vchodom do komplexu.

Pred budovou obytného komplexu Bonaparte sa pripravuje tlačový brífing hnutia OĽaNO.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Pred komplexom sú už aj sťahovacie škatule s citátmi bývalého premiéra.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Súd znárodnil Ficov byt, tvrdí OľaNO

K odsúdeniu Ladislava Bašternáka sa vyjadrili aj Igor Matovič a Veronika Remišová z hnutia Oľano.

„Definitívne odsúdenie vnímam ako zadosťučinenie a svetielko nádeje, že spravodlivosť dopadne aj na ďalších "našich ľudí", ktorí roky za Ficových vlád beztrestne a za krytia mocných pľundrovali Slovensko. Je navyše úsmevné, že Robert Fico sa konečne bude musieť z Bašternákovho bytu vysťahovať, lebo už nepatrí jeho priateľovi Lackovi, ale nám všetým. Avšak vzhľadom na informácie, že tento byt v skutočnosti vlastnil samotný Robert Fico a na Bašternáka bol písaný len formálne, dnes súd vlastne znárodnil Ficov a nie Bašternákov majetok,“ povedal Matovič.

Na margo prepadnutia bytu, v ktorom býva expremiér Robert Fico štátu, reagovala aj Veronika Remišová.

"Po tlaku verejnosti a opozície, ako aj protestoch, ktoré sme organizovali, Ladislav Bašternák bol odsúdený a ide do väzenia. V prospech štátu však prepadne len jediný byt, v ktorom býva Robert Fico, keďže veľkú časť majetku už medzičasom Ladislav Bašternák stihol prepísať na manželku. Mimochodom nečudovala by som sa, keby teraz Robert Fico Bašernákov byt za výhodnú cenu kúpil. Toto je ukážka bezmocnosti štátu a neschopnosti vládnej koalície efektívne potrestať ľudí, ktorí dlhé roky okrádali štát a občanov. Preto pripravujeme a predstavíme účinný návrh zákona, ktorý by umožnil zhabať majetok, ktorý je nadobudnutý nelegálnym spôsobom. Už nemôžeme dlhšie tolerovať okrádanie ľudí rôznymi podvodníkmi, ktorí sa priživujú na štáte a nakoniec im štát nakradnutý majetok nie je schopný ani zabaviť," povedala Remišová.

Nebyť Rajtára, Bašternák nesedí, myslí si SaS

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) privítala rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave voči Ladislavovi Bašternákovi. Zavŕšil sa tým proces, v ktorom aktívne vystupoval a konal poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár, uviedla strana v stanovisku.

"Prepadnutie Bašternákovho majetku v prospech štátu, vzhľadom na jeho podvodné aktivity, je oprávnené. Očakávame, že keď orgány činné v trestnom konaní dokončia aj ostatné trestné oznámenia poslanca Rajtára, ktoré už polícia aktívne vyšetruje, odsúdený Bašternák aj spolu s ďalšími spolupáchateľmi strávi ďalšie roky vo väznici," dodala Sloboda a Solidarita.