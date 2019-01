Policajnú naháňačku v Bratislave opäť ukončila streľba: FOTO Vodič (23) skončil v priekope

BRATISLAVA - Nebezpečná jazda a nerešpektovanie viacerých výziev od polície. Krátko pred pol druhou hodinou v noci spozorovala hliadka vodiča, ktorému predpisy skutočne veľa nehovorili. Chceli ho zastaviť, no šofér mal očividne iné plány. Dupol teda na plyn. To však robiť rozhodne nemal.

Len nedávno polícia informovala o šialenej jazde dvoch vodičov, ktorí smerovali z Trnavy do Bratislavy. Hliadka ich vyzvala, aby zastavili, no márne. Jeden z nich sa napriek tomu rozhodol v besnení na cestách pokračovať. Muži zákona museli siahnuť po služobnej zbrani. Napokon bol pre vodiča stopkou až vyvýšený obrubník a poškodená pneumatika.

Od incidentu neubehol ani týždeň a bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková informovala o ďalšom prípade šialenej jazdy. "Policajti hliadky Obvodného oddelenia PZ Trnávka počas uplynulej noci (krátko pred 01:30 hod dňa 24.01.2019) spozorovali vodiča motorového vozidla zn. Volkswagen Passat, ktorý prešiel križovatkou ulíc Galvaniho a Ivanská cesta napriek signálu svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom STOJ," priblížila s tým, že policajti sa práve pre jeho správanie rozhodli zastaviť za pomoci výstražného a svetelného znamenia. Nepomohlo.

Zbesilá jazda

Mladý vodič ešte viac dupol na plyn. Začal unikať po ulici Ivanská cesta smerom na letisko. "Počas svojej jazdy viackrát prešiel s vozidlom do protismeru ako aj nerešpektoval dopravné značenie. Policajti po celý čas prenasledovania vozidla s rumunskými poznávacími značkami vyzývali vodiča k zastaveniu," priblížila V. Slamková. Napriek tomu si šofér nedal povedať a odbočil na diaľnicu D1.

Jeho jazda bola bezohľadná a ohrozoval ňou život všetkých naokolo. Výzvy na zastavenie pokračovali, ústne pokyny padli aj cez megafón. Keďže šofér na nič nereagoval, jeden z policajtov sa na Rybničnej ulici rozhodol použiť dva varovné výstrely do vzduchu.

"Vodič aj napriek tomu pokračoval v jazde a prešiel s vozidlom na poľnú cestu vedúcu popri Púchovskej ulici v smere do Pezinka. Tu vodič nezvládol vedenie a zišiel s vozidlom do priekopy, ktorá sa nachádzala vedľa poľnej cesty," opísala hovorkyňa. Muž napokon skončil v putách a to bez toho, aby došlo k nejakým zraneniam.

Ukázalo sa, že šofér bol po celý čas pod vplyvom alkoholu. Bodkou za jeho jazdou bol napokon pobyt na policajnom oddelení. "Vodičovi bol zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda s vozidlom mu bola zakázaná. Prípadom sa v súčasnosti aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II, ktorí vec objasňujú ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky," dodala na záver hovorkyňa.