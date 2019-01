Desivé VIDEO z Ružomberka: Šialená jazda na mol opitého vodiča mohla skončiť tragicky

Narazil dve zaparkované autá, zachytil protiidúce vozidlo a narazil do zadnej časti auta, ktoré bolo odhodené do ďalšieho vozidla. To všetko stihol 43-ročný šofér, ktorý sa pred jazdou potúžil alkoholom. Bezohľadne tak ohrozoval svoje okolie.

Polícia informovala, že prípad vyšetruje a verí v spravodlivé potrestanie nezodpovedného vodiča. Autentické video z Ružomberka je varovaním pre tých, ktorí vôbec uvažovali o tom, že budú jazdiť pod vplyvom alkoholu. V tomto prípade sa našťastie nikomu nič nestalo, podobné jazdy však v mnohých prípadoch končia tragicky.